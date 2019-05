Ontdek een van de mooiste beauty-, sauna- en wellnessresorts in de randstad. Thermen Holiday is de perfecte plek voor dat momentje rust en ontspanning.

Bestel hier je tickets.

Geniet bijvoorbeeld van de Hobbitsauna met infraroodlicht, even luieren in de hangmat terwijl je jouw tijdschrift in alle rust uitleest of neem plaats op een van de ligbedden in de zonneweide. Een dagje sauna voelt als een dagje puur en luxueus genieten.

Thermen Holiday is elke dag open van 10.00 tot 23.00 uur. Badkledingdagen: elke dinsdag, elke tweede en laatste zaterdag van de maand en elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van feestdagen.

Waar: Pr. Beatrixlaan 10, Schiedam

Prijs: van 34,50 voor 12,50 euro

Tickets zijn geldig tot en met 30 september 2019

De actietickets zijn exclusief 0,99 euro boekingskosten per ticket. De actietickets zijn geldig tot en met 30 september 2019 en op basis van beschikbaarheid. De tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen. Je dient vooraf jouw bezoek te reserveren. Op jouw e-ticket staat aangegeven hoe je kan reserveren. Toeslag: Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdag geldt een toeslag van 5,25 euro (te voldoen aan het resort). Het dragen van badkleding is verplicht op badkledingdagen.