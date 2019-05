James Bay speelt op zondag 4 augustus een exclusieve openluchtshow op de NDSM-werf in Amsterdam. De Engelse singer-songwriter James Bay is bekend van zijn hits Let It Go en Hold Back The River. Met zijn fijne indiepopgeluid weet hij vele harten te veroveren. Koop nu je ticket en ontvang een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 7,50 euro.

Doorbraak

James Bay brak in 2015 wereldwijd door met de monsterhits Hold Back The River en Let It Go. Beide liedjes zijn afkomstig van zijn debuutalbum Chaos And The Calm dat veelvuldig in de prijzen viel en miljoenen keren over de toonbank ging.

Bij zijn comeback bleek hij een heuse metamorfose te hebben ondergaan. De hoed en de lange manen waren verdwenen en de gevoelige luisterliedjes waren ingeruild voor een frisse popsound. Live combineert hij de twee naadloos voor een show die zowel ontroert als swingt.

Zijn vorige shows in Nederland waren stijf uitverkocht. Op zondag 4 augustus zorgt James Bay voor een magische zomeravond aan het water in Amsterdam.