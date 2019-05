Trommel al je vrienden op en kruis zaterdag 3 augustus met glitterpen aan in je agenda. Jessie J komt terug naar Nederland met een exclusieve show op de NDSM-werf. Verwacht een wervelende popshow met elementen uit musical en dans in de buitenlucht. Koop nu je ticket en ontvang een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 7,50 euro.

Bestel hier je tickets.

Doorbraak

De Britse popster Jessie J brak in 2011 wereldwijd door met de hitsingle Price Tag, die afkomstig is van haar debuutalbum Who You Are, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Andere bekende tracks zijn onder andere Nobody’s Perfect, Do It Like A Dude en Bang Bang. In de jaren die volgde reeg ze de hits aaneen en belandden haar singles en albums stuk voor stuk in de top van de hitlijsten. Zo groeide ze uit tot één van de grootste popsterren van de laatste jaren.

Behalve om haar tracks, waarin ze pop-, R&B en hiphop-invloeden mengt, staat ze bekend om haar bijzondere liveshows met elementen uit musical en dans. Ook haar inzet voor goede doelen en haar openheid over tegenslagen in haar persoonlijke leven worden geroemd. Vorig jaar mei verscheen haar vierde album R.O.S.E. waarna ze een strak uitverkochte show in AFAS Live speelde.