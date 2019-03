NUshop in NUuit artikel Lazarus: een meesterwerk van David Bowie en Ivo van Hove Lazarus is van 3 oktober tot en met 29 december 2019 exclusief te bewonderen in het DeLaMar Theater. In Lazarus neemt Bowies alter ego Thomas Newton (Gijs Naber) je mee door zijn leven, dromen en obsessies. Een reis met legendarische Bowie-hits als Absolute beginners, Changes, Heroes en Lazarus. Beleef nu zelf alle dromen, obsessies en verlangens van Thomas Newton in Lazarus, al vanaf 44 euro.