Kom ook naar de speciale ZOOmeravond in Blijdorp met exclusieve NU.nl korting. Er worden allerlei speciale activiteiten georganiseerd. Zo is er een extra Vrije Vlucht Voorstelling, indien het weer het toelaat. Daarnaast krijg je ook een uniek kijkje achter de schermen van Blijdorp. Werp een blik in bijvoorbeeld de hooiloods van de Aziatische olifanten, de filterinstallatie van het Oceanium of bijvoorbeeld in de zebrastal.

Bestel hier je tickets

In Diergaarde Blijdorp maak je in een dag een wereldreis, vol bijzondere ontmoetingen.

Loop over de oceaanbodem in het Oceanium, waar haaien en schildpadden over je hoofd zwemmen. Bezoek de ijsberen, misschien zie je ze wel voor je neus in het water plonzen. Stap in de kleurrijke wereld van Amazonica: het grootste en mooiste vlinderparadijs van Europa. Loop over de Afrikaanse savanne, waar je oog in oog komt te staan met giraffen en zebra’s. Vergeet niet om nog een kijkje te nemen bij Bokito en de gorillafamilie.

Meer informatie Wat: ZOOmeravond via NU.nl

Waar: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

Wanneer: Vrijdag 3 mei van 15:00 uur tot 21:30 uur

Prijs: 10 euro (exclusief 0,99 euro administratiekosten). Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen.

*Exclusief 0,99 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang.Tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties en zijn niet inwisselbaar voor geld. Tickets zijn niet verhandelbaar. Restitutie is niet mogelijk. De actie loopt zolang de voorraad strekt.