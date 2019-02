Van 1 maart tot en met 21 april is het weer tijd voor de Matthäus Passion. Dit meesterwerk van J.S. Bach is krachtig en zit vol met emotie en symboliek. Ervaar Bachs Matthäus Passion onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam of in één van de schitterende historische kerken in Nederland. Tickets ter waarde van 75 euro zijn nu verkrijgbaar vanaf slechts 47,50 euro.

De Matthäus Passion geldt in Nederland als de favoriete compositie in de passietijd. Bach schreef zijn Matthäus Passion voor het Knabenchor van de Thomas Kirche in Leipzig. Pieter Jan Leusink dirigeerde Bachs Matthäus Passion meer dan 400 keer. Deze gepassioneerde uitvoeringen worden dan ook jaarlijks bezocht door ruim 35.000 liefhebbers van dit meesterwerk.

Matthäus Passion in Het Koninklijk Concertgebouw

De jaarlijkse traditie in Het Koninklijk Concertgebouw is uitgegroeid tot een vast gegeven. Bijzonder is de unieke opstelling van The Bach Choir of the Netherlands, waarbij de dynamische klank en uitstraling de bezoeker beroeren. Niet in de laatste plaats dankzij de sterke basis van internationale solisten. Leusink verwerkt al zijn ervaring en vooral passie in zijn uitvoeringen om de compositie helemaal tot zijn recht te laten komen voor de luisteraar.

Waar: diverse historische kerken in Nederland

Prijs: vanaf 47,50 euro

Wanneer: 1 maart tot en met 21 april

Prijs is afhankelijk van rangnummer. In het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam geldt een toeslag van 5 euro per kaart (1e rang). Exclusief 6 euro servicekosten per bestelling.