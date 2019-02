Dol op water en gezelligheid, liefst in eigen land? Doe dan een dagje Giethoorn. Dit bijzondere dorpje is de perfecte plek voor een gezellig en gevarieerd dagje uit met het gezin, familie of vriendinnen.

Rondvaart

In 'Het Hollandse Venetië', zoals Giethoorn ook wel wordt genoemd, vind je sfeervolle romantische grachten. Je kunt er genieten van authentieke boerderijen, bezienswaardigheden en onder houten bruggetjes door varen. Alles gezien? Dan zet de schippers koers naar't Bovenwijde, een prachtig meer met allerlei kleine eilanden.

De Oude Aarde

In het edelsteencentrum van Nederland De Oude Aarde verliest de steen zijn stoffig imago en wordt verheven tot kunst van miljoenen jaren oud. Op een speelse wijze leer je over de wondere wereld van stenen en mineralen. Met de spannende speurtocht in het museum ontdek je de kleurrijke collectie mineralen en fossielen. De fraaiste exemplaren mooi belicht achter glas en andere stukken die je kunt aanraken en van binnen kunt bekijken.

Waar: Giethoorn

Prijs: vanaf 7 euro

Wanneer: de tickets zijn geldig tot en met 31 december 2019

