Juichende recensies, bomvolle zalen en minutenlange staande ovaties: CATS is terug. De Londense West End versie veroverde de afgelopen maanden Nederland en komt vanwege groot succes nog één week terug van 2 tot en met 7 april in Rotterdam en één week van 9 tot en met 14 april naar Groningen. En jij kunt erbij zijn met 20 euro korting per kaart op geselecteerde voorstellingen. Met Nederlandse boventiteling zodat je niets van het verhaal hoeft te missen.

Bestel hier je tickets.

In de musical CATS maak je kennis met allerlei bijzondere en imposante katten. Geen enkele kat is hetzelfde. Het verhaal speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar voor de katten gemeenschap: het is ‘Jellicle Ball’: de avond van het grote bal waarop een kat wordt uitverkoren door Old Deuteronomy om opnieuw geboren te worden en een nieuw kattenleven te beginnen. Er wordt echter roet in het eten gegooid. Zo keert ‘glamour cat’ Grizabella onverwacht terug nadat ze jarenlang over de wereld heeft gereisd. Helaas wil haar familie niets met haar te maken hebben. Vervolgens wordt het grote kattenfeest wreed verstoord wanneer de oude, wijze leider Old Deuteronomy ontvoerd wordt door de schurk Macavity. Alle katten bundelen hun krachten om hun leider te bevrijden.

De show beleeft zijn absolute hoogtepunt met de onsterfelijke song Memory, die inmiddels door meer dan 170 artiesten is gecoverd.

Het verhaal van CATS is tijdloos. De bijzondere katten raken zowel jong en oud. De musical CATS is met recht een klassieker te noemen. Voor iedere theaterliefhebber is een bezoek aan deze spectaculaire klassieker een aanrader.

Waar: Nieuwe Luxor Theater Rotterdam en MartiniPlaza Groningen

Prijs: vanaf 49,95 euro, afhankelijk van rangnummer.

Wanneer: 2 tot en met 14 april 2019

