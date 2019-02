Na een succesvolle internationale tournee komt de Queen-musical ‘We Will Rock You’ eindelijk naar Nederland. Vanaf december 2019 kun je naar een gelimiteerd aantal voorstellingen in Amsterdam en Den Haag. Met de Amerikaanse superster Anastasia als Killer Queen. Bestel nu je tickets voor de legendarische Queen-musical ‘We Will Rock You’. Verkrijgbaar vanaf 59,25 euro en ontvang gratis een programmaboek bij elke bestelling.

De muziek en het verhaal van Queen zijn door het succes van de film Bohemian Rhapsody weer ongekend populair, maar musicalliefhebbers over de hele wereld genieten hier al jaren van dankzij We Will Rock You. De musical wordt al sinds 2002 opgevoerd en eind 2019 komt deze internationale hit dan eindelijk naar Nederland.

Queen-musical

Fans hebben er al lang naar uitgekeken want het belooft een wervelende en spectaculaire voorstelling te worden. Het verhaal werd geschreven door Ben Elton en speelt zich af in een grimmige tijd. Livemuziek en instrumenten zijn zelfs verboden en alleen digitaal geproduceerde popmuziek wordt toegestaan. De jeugd komt in verzet en gaat de strijd aan met het bedrijf dat hen onderdrukt.

Bohemian Rhapsody

Een andere hoofdrol is er natuurlijk voor de muziek van Queen. Want ook zonder de film en de musical zijn de vele hits van de band nog altijd ongekend populair. Het is niet voor niets dat Bohemian Rhapsody al zestien keer bovenaan de Top 2000 stond. Het is zelfs de meest gestreamde track uit de twintigste eeuw.

Uiteraard komt deze klassieker voorbij in de musical. Maar je gaat nog veel meer hits van Queen live horen, van We Will Rock You tot Radio Ga Ga, en van Under Pressure tot A Kind Of Magic.

Waar: AFAS Live, Amsterdam en World Forum Theater, Den Haag

Prijs: vanaf 59,25 euro

Wanneer: 5 december 2019 tot en met 5 januari 2020

