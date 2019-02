Het Moco museum is een echt boetiekmuseum in Amsterdam en heeft een breed scala aan moderne, inspirerende en hedendaagse kunst. Denk hierbij aan de kunstwerken van Banksy en Warhol. Bezoekers die naar het Moco museum komen, zullen kunst ervaren die nergens anders te zien is.

Banksy

Vele vragen het zich af: wie is toch die Banksy? Banksy is vermoedelijk een Britse kunstenaar die veelal street art maakt. Zijn werken zijn vaak humoristisch en politiek en sociaal maatschappelijk van aard. Zijn meest bekende kunstwerken zoals Girl with balloon of Flower thrower zijn onderdeel van de tentoonstelling. De expositie is een verzameling van werken die in bruikleen zijn uit private kunstcollecties.

Daniel Arsham

Arshams werk zit vol met onverwachte wendingen: vaste oppervlakken lijken te buigen en krom te trekken, geavanceerde apparatuur ziet eruit alsof het al duizenden jaren bestaat. Onverwachts is precies waar Arsham van houdt. Arsham lijkt te genieten van het paradoxale, soms harde, beeld van het verleden, het heden en de toekomst.

Het Moco museum ligt in het walhalla voor de kunstliefhebber, namelijk in het centrum van Amsterdam, op het Museumplein. Moco is gevestigd in Villa Alsberg.