Van 3 oktober tot en met 29 december 2019 is de sensationele musical Lazarus exclusief te bewonderen in het DeLaMar Theater. De cast zal legendarische Bowie hits ten gehore brengen, zoals: ‘Lazarus’, ‘It’s No Game’, ‘Dirty Boys’ en ‘Where Are We Now’? Beleef nu zelf alle dromen, obsessie en verlangen van Thomas Newton in de musical Lazarus, al vanaf 44 euro.

Bestel hier je tickets.

Lazarus is het laatste meesterwerk van pop-icoon David Bowie en komt als theatervoorstelling naar Nederland. Jij kunt er bij zijn. Vanaf oktober slechts 3 maanden te zien in DeLaMar Theater in Amsterdam.

Musical Lazarus

De musical Lazarus is gebaseerd op de Britse Science Fiction film ‘The Man Who Fell To Earth’ uit 1976. David Bowie speelt hierin de hoofdrol van Thomas Newton. Newton is een buitenaards wezen die afreist naar de aarde om zijn uitstervende planeet te redden. Tijdens de landing crasht zijn ruimteschip waardoor een snelle terugreis onmogelijk is. Newton neemt een menselijke vorm aan en start een bedrijf om zijn terugreis te financieren.

Bowie creëerde een musical versie (Lazarus) van de film ‘The Man Who Fell To Earth’. Dit deed hij samen met wereldberoemd regisseur Ivo van Hove. In december 2015 beleefde Bowie de première van dit meesterstuk.

De musical werd een groot succes in New York en Londen en is in oktober 2019 te zien in Amsterdam. De rol van Thomas Newton wordt vertolkt door niemand minder dan Gijs Naber. Naber werd gecast om zijn uitstekende zang en acteer kwaliteiten en geeft een ongekende vertolking van Bowies alter ego Thomas Newton. Laat je door Naber meenemen op een onvergetelijke theatertrip door Bowie’s geniale geest.

Meer informatie Waar: DeLaMar Theater, Amsterdam DeLaMar Theater, Amsterdam

Prijs: vanaf 44 euro

Wanneer: van 3 tot en met 29 december 2019

Bestel direct je tickets

De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten. Daarnaast worden er, afhankelijk van de keuze van het event, item en verzendwijze, maximaal 2,90 euro transactiekosten en/of 3,50 euro verzendkosten (reguliere postverzending) per transactie in rekening gebracht.