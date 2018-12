Holland Zingt Hazes keert terug. Al voor de zevende keer op rij wordt de Ziggo Dome omgetoverd tot kroeg voor het grootste meezingfestijn van Nederland. Er komt een vierde concert van de gloednieuwe 2019 editie van Holland Zingt Hazes. De concerten op 16, 22 en 23 maart zijn vrijwel uitverkocht, maar op 15 maart komt er een extra show van het meezing concert.

Holland Zingt Hazes vindt in 2019 voor de zevende keer plaats. Het is dat jaar vijftien jaar geleden dat André Hazes overleed. Zijn zoon André zal tijdens deze serie concerten een speciale ode aan zijn vader brengen in de vorm van een duet met diens hologram. Een uniek moment in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Nooit eerder werd een duet op deze manier in een concert gepresenteerd.

Gastartiesten

Naast André maken Jeroen van der Boom, Roxeanne Hazes, Xander de Buisonjé, Peter Beense, Jamai, Samantha Steenwijk en Danny de Munk hun opwachting in de Ziggo Dome.

Holland Zingt Hazes blijft trouw aan de inmiddels bekende formule, maar blijft altijd verrassen met een nieuw en spectaculair decor. Alle grote Hazes hits worden gezongen door topartiesten waarbij het publiek luidkeels mee mag zingen in de grootste kroeg van Nederland. Kortom, Holland Zingt Hazes blijft garant staan voor een oergezellig muzikaal feestje op megaformaat met vrienden of familie.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Prijs: vanaf 31,40 euro. De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten. Daarnaast worden er, afhankelijk van de keuze van het event, item en verzendwijze, maximaal 2,90 euro transactiekosten en/of 3,50 euro verzendkosten (reguliere postverzending) per transactie in rekening gebracht

Actie: Boek nu tickets voor 22 en 23 maart en ontvang per 2 tickets, één parkeerkaart gratis. Voor 15 maart zijn reguliere tickets beschikbaar*

Wanneer: vrijdag 15, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019

*Deze parkeerkaart ontvang je een week voor het concert per email toegestuurd. Per twee tickets ontvang je een week voor het event het parkeerticket (eticket) voor P1, P2 of P-Dome. Dit eticket kan bij het inrijden, bij de slagboom, bij de parkeerwachter worden gescand. Inrijden kan vanaf 4 uur voor het evenement / uitrijden tot 2 uur na het evenement. Geen parkeerkaart (extra) nodig? Boek dan een ticket zonder parkeerkaart. Geldig op veld, 1e en 2e rang tickets.