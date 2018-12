De makers van het succesvolle Holland Zingt Hazes komen deze winter met een speciale kersteditie. Holland Zingt Kerst wordt een groot meezingfestijn met de beste artiesten van eigen bodem. Op 21 december zal Ahoy Rotterdam worden omgetoverd tot de grootste kerstkroeg van Nederland waar je helemaal in de kerststemming zult komen. Kaarten zijn verkrijgbaar voor slechts 24,95 euro.

Op 21 december zullen kersthits als All I Want for Christmas, Let It Snow, Thank God It's Christmas en Last Christmas ten gehore worden gebracht. Onder andere Jamai, Roel van Velzen, Xander de Buisonjé, Danny de Munk en Anita Meyer zullen deze avond de beste kersthits komen zingen. Ook zullen Trijntje Oosterhuis, Tommie Christiaan, Edsilia Rombley, Lee Towers, Karin Bloemen en Dwight Dissels het podium op gaan en ervoor zorgen dat kerst dit jaar – met of zonder sneeuw – een ongekend succes wordt.