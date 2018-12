Nederland badend in een zee van lichtjes, opgesierd met kerstbomen en schaatsende mensen. Maar dan alles in het mini. Dat is Madurodam in de winter. In december opent Madurodam zijn deuren voor echte winterfans. Geniet van meer dan 60.000 lichtjes, een gezellig kampvuur en natuurlijk warme chocolademelk. Boek je ticket voor slechts 10 euro.

Goed om te weten: jouw warme wintertickets zijn ook geldig op de speciale VONK18 avonden.

Een magisch verlicht Madurodam. Beleef Nederland in een heel ander licht. VONK18 is een spectaculaire lichtshow met terugblik op het afgelopen jaar. Droom weg bij de kleine, grote en meest bijzondere momenten en laat je inspireren voor een prachtig 2019. Geniet van de magische uitstraling en warm je op bij de vuurkorven. Bezoek 1 van de 4 bijzondere avonden.

Waar: Madurodam, Den Haag

Prijs: van 17,50 euro voor 10 euro, exclusief 0,70 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis

Wanneer: geldig voor een bezoek aan Madurodam van 8 tot en met 31 december 2018 (de gehele dag), inclusief de speciale VONKavonden

Voor openingstijden en speciale VONK-avonden kijk op www.madurodam.nl

* Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor contant geld. Restitutie is niet mogelijk.