Op vrijdag 15 februari 2019 staan de Ladies of Soul in de Ziggo Dome in Amsterdam met een weergaloze show. Dat Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis hun krachten bundelen zorgde al voor 15 uitverkochte shows. Een show met de mooiste pop- en soulnummers waarbij niemand stil kan blijven staan. Nu met 10 euro korting voor elke rang, vanaf slechts 32 euro.

Ladies of Soul staan jaarlijks met een serie concerten in de Ziggo Dome. Het combineren van de power van Berget Lewis met het kraakheldere geluid van Glennis Grace, de warmte van Edsilia Rombley en de ongekende muzikaliteit van Candy zorgt voor een waanzinnige show.

Daarnaast is er een spetterend gastoptreden van onder andere En Vogue. De funky diva’s staan samen met de Ladies of Soul op het podium en hits als Don’t Let Go (Love) en Hold On staan uiteraard op het programma. Dat wil je niet missen. Eerder werd al bekend dat Steffen Morrison en Ronnie Flex de dames zullen vergezellen.