De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden excuses aangeboden voor de bijdrage die de bank heeft geleverd aan de slavernij. De excuses komen nadat in februari was gebleken dat de bank betrokken was bij de slavernijpraktijken van Nederland in de koloniale periode.

DNB erkende in februari verantwoordelijkheid nadat onderzoek van de Universiteit Leiden had aangetoond dat de bank in het verleden heeft bijgedragen aan de slavernij. De bank liet in reactie op de bevindingen de mogelijkheid open dat er excuses zouden volgen, maar wilde eerst in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties.

DNB is na de oprichting in 1817 indirect betrokken geweest bij slavernij, ook in gebieden die niet onder Nederlands gezag stonden, zoals Brits-Guyana. Zo maakte DNB geen onderscheid tussen klanten die wel en klanten die niet bij slavernij betrokken waren. Er was destijds geen juridische grond voor een dergelijk onderscheid en dit werd ook beleidsmatig niet gemaakt.

Het geld waarmee DNB werd opgericht, is voor een deel verdiend met slavernij. Bestuurders waren persoonlijk betrokken bij slavenhandel en verdedigden het bestaan en voortbestaan ervan. Later werden de gevolgen van slavernij genegeerd. Toen slavernij werd afgeschaft, betaalde DNB in opdracht van het ministerie van Koloniën compensatie uit aan voormalige plantage-eigenaren, onder wie bestuurders van DNB.

DNB-president sprak de excuses uit tijdens een toespraak bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

Maatregelen om doorwerking slavernijverleden te verminderen

DNB zal in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van Nederland maatregelen nemen om de doorwerking van het slavernijverleden in het heden te verminderen voor direct betrokkenen, schrijft ze in een verklaring.

Zo richt DNB een fonds op voor projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg die direct impact hebben op het dagelijks leven van mensen die geraakt zijn door het slavernijverleden van DNB. De bank trekt de komende tien jaar 5 miljoen euro uit voor het fonds.

DNB stopt eenmalig nog eens 5 miljoen euro in initiatieven met een educatief karakter, zoals het Nationaal Slavernijmuseum en een bijbehorend kenniscentrum.

In het gerenoveerde gebouw aan het Frederiksplein in Amsterdam wil DNB stilstaan bij de betrokkenheid bij het slavernijverleden aan de hand van de kunstwerken die de bank bezit. De kunstcollectie moet bovendien diverser en inclusiever worden. Ook gaat DNB zelf verder met historisch onderzoek.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over koloniale geschiedenis

'Inspirerend hoogtepunt in de geschiedenis'

Dat DNB en ABN AMRO verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun rol in de Nederlandse slavernijgeschiedenis betitelde voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) eerder als een "inspirerend hoogtepunt" in de twintigjarige geschiedenis van het instituut.



"Deze twee banken zetten de toon voor de ontwikkelingen die we nog tegemoet kunnen zien", zei Nooitmeer. "Als zij door hun excuses slechts één andere topbestuurder bewust maken van de impact van het slavernijverleden op het leven van mensen, dan denk ik dat we al heel veel hebben bereikt."

Voorgangers van ABN AMRO waren in de achttiende en negentiende eeuw betrokken bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die afkomstig waren uit slavernij. Dat bleek uit onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. ABN AMRO bood in april voor de betrokkenheid excuses aan.

Kabinet komt voor 2023 met reactie op Ketenen van het Verleden

Tijdens de nationale herdenking zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dat "2023 het jaar zal zijn waarin we de verandering waar we zo lang mee bezig zijn, duurzaam gaan verankeren. Hij belooft ook dat het kabinet nog voor 2023 met een reactie komt op het rapport Ketenen van het Verleden. Daarin roept het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden de Nederlandse Staat op om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden.