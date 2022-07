De Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden vindt vandaag voor het twintigste jaar plaats. De herdenking heeft door de deelname van De Nederlandsche Bank dit jaar voor het eerst vier sprekers in plaats van drie.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zal dit jaar voor het eerst spreken tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. De bank erkende in februari haar verantwoordelijkheid nadat onderzoek aantoonde dat de bank in het verleden heeft bijgedragen aan de slavernij.

"Dat Knot aanwezig is namens DNB vinden wij een bijzonder teken van leiderschap", zegt voorzitter Linda Nooitmeer van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) tegen NU.nl.

De Nederlandsche Bank is na de oprichting in 1817 indirect betrokken geweest bij slavernij, ook in gebieden die niet onder Nederlands gezag stonden zoals Brits-Guyana. Zo maakte DNB bij het verlenen van diensten geen onderscheid tussen klanten die wel of niet bij slavernij waren betrokken. Er was destijds geen juridische grond voor een dergelijk onderscheid en dit werd ook beleidsmatig niet gemaakt. Het startkapitaal van DNB kwam deels van een groep van zestien ondernemers met directe belangen in de plantageslavernij. Deze investeerders en bestuurders bestonden voor een belangrijk deel uit de Amsterdamse financiers, handelaren, reders en boekhouders.

Toespraken en kransleggingen

Het programma van de Nationale Herdenking bestaat dit jaar verder uit toespraken van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) namens het kabinet, burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en Nooitmeer zelf.

Naast toespraken zijn er kransleggingen door onder meer vertegenwoordigers van de kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten en de ambassades van Suriname en Ghana.

Toenmalig koningin Beatrix onthulde op 1 juli 2002 het Nationaal slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark. Sindsdien vindt de Nationale Herdenking daar plaats. "De Nationale Herdenking Slavernijverleden is nu een structureel onderdeel van de Nederlandse herdenkingsagenda", stelt het NiNsee.

De herdenking is vanaf 13.00 uur live te zien op NPO1 en te beluisteren via NPO Radio 1.

