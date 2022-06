NU.nl-lezers vroegen zich af hoe het zit met het gebruik van de woorden 'wit' en 'blank' om een huidskleur aan te geven. Waarom lijkt 'blank' steeds meer uit de gratie?

Taal is altijd in beweging en verandert mee met de tijdsgeest. Een voorbeeld is 'negerzoen'. De naam van die lekkernij is aangepast naar 'zoen', 'chocozoen' of 'schuimzoen' omdat de oude naam als discriminerend of racistisch kan worden ervaren.

Ook de overstap naar de term 'wit' is ontstaan door ontwikkelingen in het publieke debat. De term 'blank' straalt vanwege ons koloniale verleden een superioriteit uit tegenover niet-witte mensen.

Veel media zijn inmiddels overgestapt op 'wit'. De NOS deed dat bijvoorbeeld in 2018.

De Telegraaf gebruikt juist bewust 'blank'. De term 'wit' zou een exponent zijn van de "radicale en raciale agenda van de identiteitspolitiek", zei hoofdredacteur Paul Jansen in april 2021.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over discriminatie en racisme

NU.nl gebruikt het neutralere 'wit'

Bij het debat over discriminatie en emancipatie van groepen hanteert NU.nl in het algemeen de woorden zwart en wit. Het woord 'blank' heeft een positieve lading, denk aan 'rein', 'onbevlekt' of 'ruwe bolster, blanke pit'. Dat is voor 'zwart' heel anders: zie bijvoorbeeld 'zwartwerkers', 'zwartrijders', 'zwarte lijst'.

Als we 'blank' zouden gebruiken om een huidskleur aan te duiden, veronderstellen we dat andere huidskleuren bevlekt zijn. Daarom vervangen we blank door wit. Wit is neutraler.

Overigens: de term blank laten we in citaten wel in stand, omdat het belangrijk kan zijn hóé iemand iets zegt.