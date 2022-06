Hoe goed je op school les krijgt over discriminatie en racisme hangt nu vooral af van de interesse die je docent, school of docentenopleiding heeft voor dit maatschappelijke probleem. Dat zeggen docenten, lesaanbieders en experts in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tegen NU.nl.

Lang niet alle basisscholen maken gebruik van de tientallen lespakketten over discriminatie en racisme, vooral niet wanneer ze denken dat het onderwerp niet speelt onder hun leerlingen. Een gemiste kans rond een ingewikkeld maatschappelijk probleem, concludeerde het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) eind vorig jaar al na een onderzoek.

Scholen hebben bovendien vaak te weinig tijd of te weinig geld om gebruik te maken van het aanbod van lessen over discriminatie en racisme, bleek uit gesprekken van het kennisplatform met lesaanbieders. Daartoe zijn ze ook niet verplicht.

De in augustus aangescherpte wet voor burgerschapsonderwijs moet ervoor zorgen dat alle basisscholen en middelbare scholen beter weten hoe ze leerlingen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten bijbrengen. Het afwijzen van discriminatie is een van die waarden.

De burgerschapskennis onder leerlingen uit groep 8 was volgens de Inspectie van het Onderwijs in 2009 al veel minder dan gewenst. In 2020 was die zelfs verder afgenomen, bleek in maart uit onderzoek. Ook sinds de aangescherpte wet is ingegaan, ontbreekt het volgens de onderwijsinspectie aan "gerichte aandacht en prioriteit van besturen en scholen".

'Probleem wordt steeds urgenter'

"Dit is een probleem dat steeds urgenter wordt", stelt een woordvoerder van KIS in gesprek met NU.nl. "Gelijke behandeling en het verbod op discriminatie zijn namelijk belangrijk onderdelen van het wettelijk verplichte burgerschapsonderwijs."

KIS vermoedt na gesprekken met scholen en experts dat veel middelbare scholen wel aandacht besteden aan discriminatie, maar dat niet effectief doen. De scholen zetten namelijk vooral in op bewustwording van eigen onbewuste vooroordelen. KIS-onderzoek heeft aangetoond dat dat juist averechts werkt: door vooroordelen in de les te herhalen, versterk je ze alleen maar.

'Discriminatielessen op een hoop met pestlessen is risico'

Bovendien gooien veel basisscholen lesprogramma's over discriminatie en racisme op een hoop met lessen over het tegengaan van pesten. Dat brengt volgens de onderzoekers van het kennisplatform een risico met zich mee.

Leerlingen krijgen zo te weinig les over de structurele machtsongelijkheid in de samenleving. Van die ongelijkheid is sprake rond onder meer afkomst, religie, sekse, genderidentiteit en seksuele voorkeur. "En niet bijvoorbeeld op grond van het hebben van rood haar."

De PO-Raad en de VO-raad zijn belangenbehartigers namens de scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar niet inhoudelijk betrokken bij lesmethoden, laten ze weten aan NU.nl. Beide raden zeggen dat onderwijsopleidingen zoals pabo's zelf bepalen in welke mate ze hun studenten leren lesgeven over discriminatie en racisme. Ze bieden wel ondersteuning bij burgerschapsonderwijs.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over discriminatie en racisme

Expertisecentrum overheid werkt aan nieuwe leerdoelen

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) laat weten dat de wijze waarop docenten leren discriminatie en racisme bespreken in de les afhangt van "de keuzes binnen pabo en lerarenopleidingen".

Het landelijk expertisecentrum voor het curriculum voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs ziet de laatste tijd wel meer aandacht voor discriminatie en racisme. SLO werkt daarom aan het vernieuwen van leerdoelen en examenprogramma's. "Daarbij zal er meer expliciete aandacht zijn voor burgerschap en daarmee ook voor de thema's diversiteit en democratie", zegt een woordvoerder.

Via verhalen over onder anderen de Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld Anton de Kom krijgen discriminatie, racisme en koloniale geschiedenis aandacht in de Canon van Nederland - een overzicht van gebeurtenissen in de geschiedenis die volgens het kabinet belangrijk genoeg zijn om te behandelen in het onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van acht tot veertien jaar.

Zowel de Canon van Nederland als het SLO-overzicht is geen verplichte lesstof. De Rijksoverheid noemt de Canon wel "een houvast bij de vaststelling van de examenprogramma's".