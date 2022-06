Institutioneel racisme bestaat, kort gezegd, uit beleid en regels die leiden tot ongelijkheid op basis van afkomst. Maar hoe zit dat precies? Experts leggen het uit in gesprek met NU.nl.

"Er is sprake van institutioneel racisme als de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten leiden tot discriminatie van groepen mensen op grond van etniciteit, afkomst, of huidskleur", legt het College voor de Rechten van de Mens uit.

"Het gaat dus om regels of processen die direct onderscheid maken en om regels of processen die op het eerste gezicht neutraal lijken, maar er in de praktijk wel toe leiden dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld."

"Bij institutioneel racisme gaat het typisch om ingebakken, structurele mechanismen", voegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh toe. "Procedures, processen en beleid, geschreven en ongeschreven regels, gewoontes of gedragsvormen, die in veel verschillende verschijningsvormen kunnen voorkomen en vaak op indirecte, soms lastig herkenbare wijze een nadeel (uitsluiting) opleveren voor bepaalde groepen mensen op grond van hun afkomst, huidskleur of religie."

Wie zijn het College voor de Rechten van de Mens en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme? Het College voor de Rechten van de Mens is de toezichthouder op het gebied van de mensenrechtensituatie in Nederland. Hier kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt er misstanden melden en je kunt er je discriminatieklacht voorleggen.

Omdat discriminatie en racisme hardnekkig zijn, stelde het kabinet in 2021 voor het eerst in de geschiedenis een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) aan, in de persoon van Rabin Baldewsingh.

De regeringscommisaris valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De NCDR heeft als opdracht meegekregen om een nationaal programma tegen discriminatie en racisme op te stellen.

"Het is eigenlijk triest dat mijn functie nodig is", zei Baldewsingh tegen NU.nl.

School is voorbeeld van instituut, onderwijs van beleidsveld

"Een institutie is bijvoorbeeld een school, een institutioneel beleidsveld is onderwijs", legde Amma Asante, senior onderzoeker bij kennisinstituut Movisie, uit tijdens een vraag- en antwoordsessie op NU.nl. Andere beleidsvelden zijn bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, de woningmarkt en gezondheidszorg. De Belastingdienst, die toegaf aan institutioneel racisme te doen, is een voorbeeld van een instituut.

"Institutioneel racisme onderscheidt zich van andere vormen van racisme doordat het structureel van aard is (dus geen incident), niet gaat over individuele handelingen van personen (maar van instituties), en doordat het vaak grote groepen mensen treft", zei Asante.

"Institutioneel racisme is te onderscheiden van andere vormen van racisme doordat het hierbij gaat om beleid, processen en (geschreven en ongeschreven) regels."

Beslissers moeten normen stellen

Om institutioneel racisme aan te pakken, moeten mensen die beslissingen nemen binnen hun organisatie vaststellen wat wel en niet door de beugel kan. "Normstelling", aldus Asante.

Ook is het noodzakelijk om processen, regels en beleid die bijdragen aan uitsluiting van groepen mensen op basis van hun afkomst, religie en huidskleur te verwijderen of aan te passen. Verder moeten instituties of institutionele beleidsvelden verantwoording gaan afleggen over hun beleid.