Het wordt tijd dat de Staat belooft een einde te maken aan het gebruik van registratiesystemen die mensen achterstellen op basis van nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur en religie. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh tegen NU.nl.

Baldewsingh mist vooralsnog "waarborgen en garanties vanuit het kabinet" die nodig zijn om institutioneel racisme tegen te gaan. "Dat er nooit meer lijsten worden gebruikt voor extra controles die onderscheid maken op basis van bijvoorbeeld nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur en religie", wil de overheidsfunctionaris zien als concrete aanpak van discriminerend overheidsbeleid en ingebakken vooroordelen in instanties.

De Belastingdienst ging jarenlang de fout in door vermeende fraude aan te pakken met een illegale zwarte lijst, zo bleek eind maart. Bovendien bepaalde de dienst met behulp van een omstreden risicomodel welke aanvragen voor huur- of kinderopvangtoeslag handmatig behandeld moesten worden. Daarbij keken medewerkers van de Belastingdienst onder meer naar nationaliteit. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat de Belastingdienst zich hiermee schuldig maakte aan discriminatie.

Naast het stoppen met deze "directe manier" van beleid om onderscheid te maken, maakt het kabinet als het aan Baldewsingh ligt ook een einde aan beleid dat dat doet op een indirecte discriminerende of racistische manier. Donaties aan moskeeën mogen bijvoorbeeld geen reden zijn om de gulle gever extra te controleren op fraude.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over discriminatie en racisme

Actieplan bevat ook aanpak institutioneel racisme

Baldewsingh komt na het zomerreces met een Nationaal Programma voor de aanpak van discriminatie en racisme. Ook het thema institutioneel racisme zal daarin aan bod komen, belooft hij. Voordat hij het actieplan presenteert, kan Baldewsingh nog geen concrete maatregelen noemen. "Maar het kabinet gaat ermee aan de slag en wij zitten erbovenop."

De NCDR was in april boos omdat het kabinet in eerste instantie het extra controleren op basis van bijvoorbeeld nationaliteit en donaties aan een moskee door de Belastingdienst niet als institutioneel racisme wilde bestempelen. "Dat het kabinet institutioneel racisme bij de Belastingdienst uiteindelijk tóch heeft erkend, is een belangrijke stap vooruit", zegt Baldewsingh daar nu over.

'Kamerbrief gaat te veel over onbewust gedrag'

Tegelijkertijd heeft de functionaris die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken een dubbel gevoel overgehouden aan de brief die het kabinet aan de Tweede Kamer schreef over het institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Die zou de indruk wekken dat er vooral sprake was van onbewust of onbedoeld gedrag.

"Maar de Belastingdienst wist wat hij deed", werpt Baldewsingh daar tegenin. "De ambtenaren werkten op basis van kaders, directieven, beleid, een systeem dat bewust is gemaakt."

'Late erkenning helpt ook niet rond toeslagenschandaal'

Ook de 27 gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen stellen dat de overheid institutioneel racisme nog niet structureel genoeg aanpakt. Voorzitter Stefano Frans trekt de late erkenning van het kabinet van institutioneel racisme door de Belastingdienst door naar de slachtoffers van het toeslagenschandaal.

"Dat het kabinet in eerste instantie weigerde om het beleid van de Belastingdienst als institutioneel racisme te bestempelen, vinden wij niet helpend in deze gevallen", zegt Frans namens de antidiscriminatievoorzieningen. "We missen de urgentie om recht te doen aan al deze gedupeerden, en missen concrete werkbare oplossingen."