Het kabinet erkende eind vorig jaar in het coalitieakkoord dat er in Nederland sprake is van institutioneel racisme, met als aanleiding het toeslagenschandaal. Zijn er een half jaar later al serieuze stappen gezet om dit binnen de overheid uit te bannen?

Stefano Frans draait er niet omheen: het gaat nog veel tijd kosten om institutioneel racisme te laten verdwijnen in ons land. "Het is een gevecht met een veelkoppig monster", zegt de voorzitter van de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie (Discriminatie.nl), waarbij 27 antidiscriminatievoorzieningen zijn aangesloten. "Het is niet zo dat dit van de ene op de andere dag verdwijnt."

Maar er worden wel stappen gezet, constateert hij tegelijkertijd. Frans noemt als voorbeeld het feit dat de Koninklijke Marechaussee eind vorig jaar besloot te stoppen met het controleren van reizigers aan de grens op basis van hun etniciteit, ondanks het feit dat de rechter dit toestond.

Om institutioneel racisme uit te bannen stelde de overheid in oktober vorig jaar Rabin Baldewsingh aan als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Ook hij ziet dat de wil er weliswaar is, maar dat een lange adem noodzakelijk is.

Wie zijn Het College voor de Rechten van de Mens en de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie (Discriminatie.nl)? Het College voor de Rechten van de Mens is de toezichthouder op de mensenrechtensituatie in Nederland. Hier kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen.

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terechtkunnen met klachten over discriminatie. Dat heet een antidiscriminatievoorziening (ADV). Discriminatie.nl is de vereniging van de 27 ADV's in Nederland.

Baldewsingh mist vooralsnog "waarborgen en garanties" vanuit het kabinet die nodig zijn om institutioneel racisme tegen te gaan. "Dat er nooit meer lijsten worden gebruikt voor extra controles die onderscheid maken op basis van bijvoorbeeld nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur en religie", geeft Baldewsingh als concreet voorbeeld.

Samen met het College voor de Rechten van de Mens en Discriminatie.nl hield Baldewsingh meerdere kleinschalige bijeenkomsten over het thema om van burgers en belangengroepen te horen wat zij een goede aanpak vinden. Hij haalt een bijeenkomst in Rotterdam aan: "De aanwezigen daar waren behoorlijk stellig over de oplossing voor institutioneel racisme: gewoon geen risicoprofielen meer gebruiken." Hij snapt dat. "Je moet je afvragen: kun je het rechtvaardigen? En kun je garanderen dat ze niet tot discriminatie leiden?"

“De overheid moet actie ondernemen voordat er klachten komen.” College voor de Rechten van de Mens

Dat is precies waarom institutioneel racisme niet door individuen, maar organisatiebreed moet worden aangepakt, vindt het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM), zodat het in het beleid verankerd is en niet een persoonlijke keuze is om dit te bestrijden.

"Dat zou in ieder geval moeten inhouden dat de overheid allerlei onderdelen van haar beleid actief - zowel vooraf als achteraf - onderzoekt om te zien of en waar er groepen mensen (ook onbedoeld) benadeeld worden", legt een woordvoerder uit namens de onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten. "Dat betekent dat de overheid actie onderneemt voordat er individuele klachten komen."

Een mogelijke oplossing daarvoor is momenteel in de maak: het CvdRM ontwikkelt een leerprogramma tegen vooroordelen, speciaal voor uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en het UWV. "Als individuele personen binnen de overheid zich racistisch gedragen of uitlaten, is het belangrijk dat er wordt opgetreden", licht de woordvoerder toe. "Maar institutioneel racisme aanpakken is veel ingewikkelder dan dat. Het gaat immers om ingebakken werkwijzen door een hele organisatie heen."

Nationaal Coördinator Baldewsingh komt zelf na het zomerreces in Den Haag met een plan van aanpak. Tot het zover is, kan hij verder nog geen concrete maatregelen noemen.