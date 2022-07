Mpanzu Bamenga, ontvanger van een mensenrechtenprijs voor zijn strijd tegen etnisch profileren, zat een uur lang klaar om al jullie vragen over racisme te beantwoorden. Lees hier een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Lezer: Hoe vaak per dag/week krijgt u met racistische of discriminerende opmerkingen/reacties/acties te maken?



Eigenlijk tel ik die gevallen niet. Dit gebeurt doorlopend. Soms expliciet, maar meestal impliciet. Mensen hebben onbewuste vooroordelen. Het gaat er wat mij betreft om dat mensen zich daarvan bewust worden, zodat ze zelf discriminerende en racistische gedragingen kunnen voorkomen.

Lezer: Je zegt dat je doorlopend last hebt van racisme. Heb je hier voorbeelden van? Zijn dit altijd scheldwoorden of is het vaak subtieler?



Waar moet ik beginnen? Ik word regelmatig preventief staande gehouden door de politie, zonder een concrete verdenking, waarbij mijn huidskleur een zwaarwegende of doorslaggevende rol speelt. Echt schelden maak ik minder vaak mee. Misschien wel rondom Sinterklaas. Het gebeurt meestal subtieler.

Lezer: Hoeveel slachtoffers van racisme houden hier blijvend (psychisch) letsel aan over?



Meestal wordt er geen aandacht besteed aan de psychologische kant van discriminatie en racisme. Maar het heeft enorm veel impact op mensen. De één is daar wellicht beter tegen bestand dan de ander, maar het heeft absoluut impact.

Stel je voor dat je bestaan wordt ontkend. Of dat je niet mag zijn wie je bent. Of dat je wordt afgerekend op kenmerken waar je geen keuze over hebt, het feit dat je huid donkerder is of dat je bruin haar hebt, of groene ogen. Dit is onrechtvaardig. Zo'n negatieve impact moet je proberen te voorkomen.

Lezer: Nederland was in 2020 toneel van een Black Lives Matter-demonstratie. Verenigd in onze verschillen stonden op wij tegen racisme en discriminatie. Geloof je dat wij die gedroomde samenleving kunnen realiseren?



Absoluut, ik geloof daarin. Ik geloof zelfs dat we als Nederland een baken van hoop kunnen zijn. Nu er meer over gesproken wordt, is het een kans om zaken aan te pakken en de samenleving te genezen van discriminatie en racisme.

Lezer: Wat doet het psychologisch met je? Hoe wapen je je om geen mentale problemen te krijgen?



Het heeft veel impact. Ik probeer altijd te beseffen dat de meeste mensen deugen, dat is mijn wereldbeeld. We hebben uiteindelijk allemaal onbewuste vooroordelen. Dus je moet volgens mij niet de illusie hebben dat we als mensen perfect zijn.

Gun elkaar ook de ruimte om fouten te maken. En gun aan de andere kant jezelf ook de mogelijkheid om te leren en om een andere persoon geen pijn of schade te berokkenen door je gedragingen. Als we daarin allemaal rekening met elkaar houden, zorgen we voor een betere samenleving.

Lezer: Wat had u gewild dat mensen om u heen deden, als u gediscrimineerd werd door een persoon? Kunnen ze beter iets zeggen tegen u of tegen degene die discrimineert? En wat? Steun aan u? Vragen stellen om inzicht bij de ander te vergroten? Of juist begrenzend: 'Het is niet goed wat u doet, ik ben het hier niet mee eens'?



Artikel 1 van onze grondwet zegt dat allen die zich in Nederland bevinden gelijkwaardig zijn en dat discriminatie verboden is. Ook de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zegt in artikel 1 dat iedereen vrij is en gelijk geboren in waardigheid en recht. Dit is het startpunt van ons bestaan als mensen.

Als we elkaar niet als gelijkwaardig zien, dan komen ons bestaan en de gelijke toegang tot allerlei voorzieningen en rechten in gevaar, zoals arbeid, zorg en onderwijs. Dat wetende, iemand die een ander discrimineert, ondermijnt daarmee onze fundamentele waarden, waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden.

Belangrijk is om dat te verdedigen door de persoon die dat doet erop aan te spreken en hiervan bewust te maken. Als je ooggetuige bent van een situatie van discriminatie en racisme, spreek je uit.

