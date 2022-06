Marcel Coenders, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, zat een uur lang klaar om al jullie vragen over institutioneel racisme te beantwoorden. Zie hier een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Lezer: Is het niet zo dat mensen al snel denken dat ze gediscrimineerd worden? Het gaat niet zoals je wilt, dús word je gediscrimineerd?



Ja, soms denken mensen dat ze gediscrimineerd worden, terwijl dat niet zo is. Maar het omgekeerde gebeurt ook: je kunt gediscrimineerd worden, zonder dat je dat zelf weet, bijvoorbeeld als je een afwijzing bij een sollicitatie ontvangt. Belangrijk is dat vele studies onomstotelijk bewijs leveren voor het bestaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zijn veel studies waarbij men solliciteert op vacatures en dan blijkt dat een kandidaat met bijvoorbeeld een Marokkaanse achternaam veel minder kans maakt dan iemand met een Nederlandse achternaam. Bovendien weten we uit studies naar ervaren discriminatie dat een groot aantal van de mensen die discriminatie ervaart, dat niet meldt bij een instantie zoals een antidiscriminatie-voorziening.

Lezer: Gemeenten en bedrijven hebben een tijd gehad dat anoniem solliciteren een ding was en als 'de oplossing' werd gezien. Maar na onderzoek bleek dat het verschil met 'gewoon' solliciteren beperkt was. Wat is daar de reden van?



Er is in Nederland weinig gedegen onderzoek gedaan naar de effecten van anoniem solliciteren. Bij een aantal gemeenten dat een pilot hield met anoniem solliciteren, was het aantal vacatures zo gering dat daar niet veel zinnigs over te zeggen valt. Ook wordt er daarbij weinig rekening gehouden met de diversiteit van kandidaten die solliciteerden. Als er slechts weinig mensen met een migratieachtergrond solliciteren, dan ligt de oplossing eerder bij het aanpassen van de vacature en werving, dan in het anonimiseren van de selectie. Internationale studies laten een gemengd beeld zien: soms werkt anoniem solliciteren goed, soms niet, bijvoorbeeld omdat de cv's toch niet goed geanonimiseerd waren. Kortom, een echt goede evaluatie van anoniem solliciteren in Nederland ontbreekt nog.

Lezer: Waarom worden hogere posities in het bedrijfsleven voornamelijk bekleed door witte personen?



Er zijn diverse factoren. Op de eerste plaats gaat het om het aanbod van personeel. Gemiddeld genomen is het opleidingsniveau of werkervaring van vooral eerste generatie migranten ietwat lager, dus dan is het aanbod van sollicitanten geringer. Maar onder tweede en derde generatie mensen met een migratieachtergrond is dat natuurlijk minder het geval. Op de tweede plaats zijn de netwerken en wervingskanalen van belang. Hoe was de vacature uitgezet? Als men vooral binnen het vertrouwde eigen netwerk zoekt, zal er minder diversiteit komen. Ten derde kan bias en discriminatie een rol spelen, dat kan bewust maar ook onbewust optreden. Ook bij het zoeken naar een 'persoonlijke klik' met een kandidaat, kan onbewust bias optreden: je bent sneller geneigd iemand te kiezen die op je lijkt.

Lezer: Ik werk in de ICT en wij willen meer vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond op de werkvloer. Maar mijn uitdaging is dat ik te weinig geschikte sollicitanten zie om überhaupt iemand voorrang te kunnen geven. Tenzij ik de vacature niet invul. Hoe ga ik daarmee om?



Wellicht is het nog mogelijk om de manier waarop je de vacature openzet en kandidaten werft te veranderen. Kun je andere wervingskanalen gebruiken, bijvoorbeeld door ook bij relevante opleidingen te werven? Je zou ook kunnen kijken of de vacaturetekst echt aantrekkelijk is voor vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond: komt eruit naar voren dat diversiteit in het bedrijf als een meerwaarde wordt gezien?

Benieuwd naar alle vragen en alle antwoorden? Lees die dan hier terug.