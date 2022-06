Amma Asante, die zich als senior onderzoeker bij kennisinstituut Movisie heeft gespecialiseerd in institutioneel racisme, zat een uur lang klaar om al jullie vragen over institutioneel racisme te beantwoorden. Een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van lezer: "Voor veel mensen lijkt het toch een onduidelijk begrip: institutioneel racisme. Wat zijn de herkenningspunten, en hoe scheid je het van andere vormen van indirecte discriminatie?"

Institutioneel racisme is racisme ingebed in instituties en institutionele beleidsvelden. Een institutie is bijvoorbeeld een school. Een institutioneel beleidsveld is onderwijs. Institutioneel racisme onderscheidt zich van andere vormen van racisme doordat het structureel van aard is (dus geen incident), niet gaat over het individuele handelingen van personen (maar van instituties), en dat het vaak grote groepen mensen treft.

Institutioneel racisme is te onderscheiden van andere vormen van racisme omdat het hierbij gaat om beleid, processen en (geschreven en ongeschreven) regels. Het is niet altijd makkelijk te signaleren in tegenstelling tot interpersoonlijke racisme. Dat komt doordat de kennis en bewustzijn hierover ontbreekt in de Nederlandse samenleving.

Vraag van lezer: "Als autochtone inwoner van Nederland krijg ik soms het idee dat ik me schuldig zou moeten voelen over dingen die landgenoten honderden jaren hebben gedaan in een ander continent/land. Waarom zou ik een schuldgevoel moeten hebben voor zaken waarmee ik niets te maken heb?"

Deze vraag wordt vaak gesteld. Jij bent persoonlijk niet verantwoordelijk voor hetgeen landgenoten gedaan hebben honderden jaren geleden. Echter komt het vaker voor dat autochtone Nederlanders een schuldgevoel ervaren wanneer het om discriminatie en specifiek racisme gaat. Het is een logisch te verklaren mechanisme: racisme is sociaal ongewenst. Dus niemand zit erop te wachten beticht te worden van racisme.

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat de discussie over racisme, een wezenlijk probleem in de hedendaagse samenleving, gevoerd mag worden en niet in de kiem wordt gesmoord omdat het dit soort gevoelens kan oproepen. Iedereen heeft te maken met racisme. We maken allemaal deel uit van de samenleving en we zijn allemaal onderdeel van een systeem waarin de meerderheid macht heeft over de minderheid.

Het ontslaat je dus niet van de plicht om bewust te zijn waar je zelf staat, jouw eigen positie, en hoe je die positie kan aanwenden om mensen die te maken hebben met racisme te ondersteunen. Het begint bij bewustzijn en kennis opdoen, actief signaleren en binnen jouw eigen invloedssfeer optreden als je het ziet gebeuren of voorkomen dat het gebeurt.

Vraag van lezer: "Zijn enkel witte mensen racistisch of komt dit ook voor bij mensen met een kleurtje?"

Het uitgangspunt in de wetenschap is dat iedereen last heeft van vooroordelen en stereotypering. Dat overkomt zwarte mensen en witte mensen. Deze vooroordelen en stereotyperingen bepalen ons gedrag jegens anderen. Je kan dus stellen dat iedereen wel eens discrimineert.

Echter, als het om racisme gaat, is het van belang om machtsverhoudingen hierbij te betrekken en eeuwenoude wijdverspreide ideeën over niet-witte mensen en witte suprematie. Deze ideeën zijn subtiel aanwezig en doorgedrongen tot alle lagen en alle sectoren van de samenleving. Daarbij worden witte mensen als superieur beschouwd, zwarte mensen als inferieur en alle andere mensen zitten daartussen.

De machtsverhoudingen zijn niet zodanig dat er sprake is van een systemische zwarte suprematie. Dat maakt dat je niet kan spreken van zwart racisme, maar ook hier is in de wetenschap discussie over. Wat ik duidelijk wil maken is dat het om machtsverhoudingen gaat: dus in hoeverre je deel uitmaakt van een meerderheidsgroep met bepaalde opvattingen over niet-witte en zwarte mensen op grond waarvan structurele uitsluiting plaatsvindt.

Vraag van lezer: "Hoe valt het aanpakken van institutioneel racisme te verenigen met het huidige beleid van positieve discriminatie?"

Om institutioneel racisme aan te pakken zijn er volgens de literatuur een paar dingen nodig:

Normstelling door gezaghebbers binnen een instituut

Verwijderen of aanpassen van processen, regels en beleid die bijdragen aan uitsluiting van groepen mensen op basis van hun afkomst, religie en huidskleur en afleggen van verantwoording door instituties of institutionele beleidsvelden.

Positieve discriminatie is erop gericht om een gelijk speelveld te bewerkstelligen zodat mensen die deel uitmaken van minderheidsgroepen die worden uitgesloten een eerlijke kans krijgen. Positieve discriminatie kan een manier zijn om institutioneel racisme aan te pakken maar dan moet het wel ingebed zijn in de structuur en cultuur van een instituut.

Vraag van lezer: "Hoe kan ik als witte Nederlander bijdragen aan het ontmantelen van institutioneel racisme?"

Als witte Nederlander kan je binnen jouw eigen organisatie dit thema bespreekbaar maken. Daar begint het mee. Vervolgens kan je, als je daar intern de handen voor op elkaar krijgt, voorstellen om te onderzoeken in hoeverre het beleid, de processen en (ongeschreven) regels binnen de organisatie bij zouden kunnen dragen aan uitsluiting van mensen op grond van hun religie, huidskleur of afkomst.

Je zou eens om je heen kunnen kijken naar de mate waarin bijvoorbeeld het personeel divers is. Of naar de diensten en producten die het bedrijf/organisatie waar je werkt vervaardigt. In hoeverre zijn deze inclusief of dragen ze bij aan uitsluiting? Institutioneel racisme is iets wat door instituties ontmanteld moet worden.

Individuele personen hebben namelijk geen tot weinig directe invloed om het beleid, processen of regels binnen een instituut te veranderen. Ook als het gaat om normstelling kunnen individuele personen hier in beperkte mate wat aan doen. Het is de top van een instituut dat hiervoor verantwoordelijk is.

