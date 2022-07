Lezer: Wat is het beste manier om met micro-aggressies te gaan wanneer je elke dag je bevindt in een witte omgeving, bijvoorbeeld op werk?



Door allereerst te beseffen dat de meeste mensen deugen. Dus als je benaderd wordt op een manier waarbij iemand over je grenzen heen gaat of je niet erkent voor wie je bent of hoe je aangesproken wilt worden, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Vanuit de dialoog ontstaat verbinding en contact. En daaruit ontstaat bewustwording, begrip en kun je samen groeien.