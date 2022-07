Lezer: Hoe gaat u om met en wat is uw mening over wat ik voor het gemak "secundaire" discriminatie/racisme noem? Als in dat sommigen van mening zijn dat er overdreven wordt over de prevalentie van discriminatie/racisme en/of dat het praten over discriminatie/racisme dit juist in de hand werkt.



Volgens mij kunnen mensen niet voor andere mensen bepalen wat ze voelen of zouden moeten voelen, wat hun ervaringen zijn daarin. Je moet open met elkaar het gesprek aangaan en goed luisteren naar elkaar. Het is erg problematisch om doorlopend slachtoffer te zijn van discriminatie en racisme. Ik zeg altijd: racisme is een systeem van benadeling gebaseerd op ras, huidskleur, nationaliteit, uiterlijk voorkomen en/of etniciteit. Het zit in onze instituten en samenleving. Het is kwaadaardig en dient aangepakt te worden, het liefst preventief en daarvoor is dialoog, bewustwording belangrijk. Door de patronen, racistische systemen en gedragingen van mensen bloot te stellen en open erover te spreken maak je een stap voorwaarts in het aanpakken en voorkomen ervan. We hebben een lange weg te gaan, maar we komen er zeker wel samen. Het is geen sprint, maar een marathon om te realiseren dat iedereen in de samenleving, met alle verscheidenheid dat de samenleving rijk is, dat iedereen zichzelf is, zijn talenten gezien worden, gelijke kansen heeft, obstakels worden weggenomen en een platform heeft om te kunnen floreren en shinen.