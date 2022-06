Movisie heeft als doel om de kennis over sociale vraagstukken te vergroten en aanbevelingen te doen over de aanpak van die sociale vraagstukken. Institutioneel racisme is één van de kwesties waar Movisie zich mee bezighoudt.Amma Asante zit vanaf 14:15 uur een uur lang klaar om jullie vragen te beantwoorden. Stel ze door op deze link te klikken en wie weet zie jij straks het antwoord op jouw vraag verschijnen.