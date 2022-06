Lezer: Ik ben zelf van buitenlandse komaf en heb nog nooit iets gemerkt van discriminatie. Ik vind het dan ook best wel erg dat dit onderwerp zo veel voorkomt in de media, alsof het heel erg gesteld is in Nederland. Denkt u niet dat hoe vaker we het hebben over discriminatie hoe meer mensen hun buik ervan vol zullen hebben? Bij mij is dat in ieder geval wel het geval.



Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem, dat vaak is aangetoond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet ook heel veel goed gaat en er veel initiatieven zijn om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Het is daarbij ook goed om te beseffen dat discriminatie vaak onbewust gebeurd. Uit een recente studie in vijf Europese landen naar arbeidsmarktdiscriminatie van mensen met een migratieachtergrond kwam naar voren dat Nederland het gemiddeld niet beter doet dan andere landen. Zo is er meer discriminatie van mensen met een Turkse achtergrond in Nederland dan in Duitsland.