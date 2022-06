Wat is etnisch profileren precies? Waarom is het slecht? Waarom doen sommige wetshandhavers het? Wat kun je er tegen doen? Zit jij ook met deze of andere vragen over etnisch profileren? Stel ze dan hieronder en dan komt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete ze vanaf 13:00 uur een uur lang beantwoorden.

Controle Alt Delete is een organisatie die zich richt op etnisch profileren door wetshandhavers en als doel heeft dat etnisch profileren en buitenproportioneel geweld uitgebannen worden. Jair Schalkwijk is aan de organisatie verbonden als onderzoeker.

Stel ze via onderstaande knop en wie weet zie jij straks het antwoord op jouw vraag verschijnen.