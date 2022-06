Plat_vinkje: Profileren wetshandhavers soms bewust op etniciteit? Of gaat de onbewust en zit het probleem hem in het systeem?



"Het korte antwoord is beiden: soms is het bewust, soms is het een opdracht, soms gaat het onbewust en het probleem zit ook in het systeem. Iets langer antwoord: etnisch profileren wordt veroorzaakt door een combinatie van een veiligheidscultuur van proactief ingrijpen, ruime (discretionaire) bevoegdheden, het gebruik van etnisch geladen risicoprofielen en statistisch discrimineren. Hieronder de toelichting daarop."



"Wij als samenleving vragen van wetshandhavers dat zij proactief optreden: nog voordat de overval gepleegd, nog voordat de kraak gezet is, moet de politie verdachten al inrekenen. De politie heeft daarom hele ruime discretionaire bevoegdheden, bij voorbeeld bij preventief fouilleren, ID-controles, dynamische verkeerscontroles en gewone verkeerscontroles. Bij verkeerscontroles, bijvoorbeeld, kan de politie op grond van de Wegenverkeerswet ieder voertuig en de bestuurder daarvan staande houden en onderwerpen aan een controle. Een (redelijk vermoeden van een) verdenking van een strafbaar feit is niet vereist."



"Ruime discretionaire bevoegdheden versterken etnisch profileren (daar zit o.a. de systeemfout) maar soms krijgen politieagenten zelfs expliciet de opdracht om etnisch te profileren. Dat gebeurt bij het gebruik van etnisch geladen risicoprofielen."



"Een risicoprofiel is een verzameling van één of meer selectiecriteria op basis waarvan een bepaald risico op normovertreding wordt ingeschat en een selectiebeslissing wordt gemaakt. Hierbij is er, net zoals bij de proactieve controles, geen geïndividualiseerde verdenking van een gepleegd strafbaar feit. Een etnisch geladen risicoprofiel is een risicoprofiel waarin etniciteit/afkomst/ras/huidskleur een criterium is."



"Een in Nederland bekend recent voorbeeld hiervan is het gebruik van risicoprofielen door de Belastingdienst, bij de controle op inkomstenbelasting en toeslagen. In de risicoprofielen die de Belastingdienst hanteerde staan selectiecriteria zoals: “allochtoon (niet-westerse landgenoten)”, “van buitenlandse origine”, “ondernemers van allochtone afkomst” en “belastingplichtigen wier achternaam eindigt op …IC."



"Van statistisch discrimineren is sprake wanneer wetshandhavers extra aandacht hebben voor burgers die behoren tot een groep die oververtegenwoordigd is in de criminaliteitsstatistieken, vanwege hun huidskleur, afkomst of etniciteit. Iedere keer dat wetshandhavers mensen (mede) op basis van hun huidskleur, afkomst of etniciteit controleren, omdat de burger tot een groep behoort die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken, is er sprake van etnisch profileren. Het maakt daarbij niet uit of de selectiebeslissing bewust of onbewust gebeurt. Het kwalificeert beiden als etnisch profileren volgens de breedgedragen gestelde definitie."



"Het samenspel van deze factoren (bewuste en onbewuste vooroordelen, etnisch geladen risicoprofielen, ruime discretionaire bevoegdheden en proactief optreden) resulteert in etnisch profileren."