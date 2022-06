Lezer: Waarom alleen aandacht voor het slavernijverleden, maar geen aandacht voor de contractarbeiders die eveneens onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken op de plantages in Suriname en de Antillen? Nazaten van de contractarbeiders hebben net als nazaten van de slaven trauma's en horen ook meegenomen te worden in dit zwarte hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis.



Voor het NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis ) is de scope de trans-atlantische slavernij. Dat komt omdat het NiNsee in 2002 opgericht is na een lobby vanaf 1998 van de Afro-Nederlandse gemeenschap die graag een monument en instituut slavernijverleden wilde, zodat de kennis over de slavernij en de doorwerking daarvan in het heden (institutioneel racisme) bestreden kon worden. Tegelijkertijd vinden ook wij dat er aandacht moet zijn voor misstanden tijdens de contractperiode. De eerlijkheid gebiedt mij wel toe te geven dat ik moeite heb met het gelijkstellen van 2,5 eeuw slavernij waarbij alles wat de totslaafgemaakten tot mens maakte hen werd afgenomen, hun religie, naam, gebruiken en rituelen met 5 jaar contractarbeid. Bovendien werden ze na die periode niet eens gecompenseerd. Begrijp me goed: elke vorm van achterstelling en leed is er één teveel, pijnlijk en ongewenst, maar het veronachtzamen van de gruwelen van 2,5 eeuw slavernij waarbij de doorwerking wereldwijd tot heden gevoeld worden door specifiek mensen met Afrikaanse roots voelt niet goed. Er is geen tegenstelling, leed is leed, maar respect tonen is ook heel erg noodzakelijk en eerlijk gezegd mis ik dat wel in deze redenatie.