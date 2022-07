Racistisch of discriminerend gedrag gebeurt deels onbewust of onbedoeld. Maar dat betekent niet dat je er niets aan kan doen, zeggen experts tegen NU.nl. Ze geven tips die je op weg kunnen helpen om onbewust racistisch of discriminerend gedrag bij jezelf te herkennen.

Je kunt er het beste van uitgaan dat je onbewust discrimineert. "Dat is misschien een ongemakkelijke waarheid, maar zo zit het wel", zegt onderzoeker discriminatie en racisme Hanneke Felten van kennisinstituut Movisie.

"Dat het veel voorkomt, betekent niet dat het oké is of dat je er niets tegen moet doen", vult onderzoeker effectieve discriminatievermindering René Broekroelofs van Movisie aan. "Door rood licht fietsen gebeurt ook vaak, maar mag ook niet."

Een tip is om op de reactie van een ander te letten als je bijvoorbeeld een grapje denkt te maken. "Vraag ernaar bij twijfel", geeft Felten als extra tip. "Sommige mensen hebben niet door dat ze discriminerende opmerkingen of grappen maken, maar dat maakt het daarmee niet oké."

Vragen stellen is volgens de Movisie-onderzoekers vooral belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat het soms moeilijker kan zijn om emoties te herkennen bij mensen van een andere etniciteit of cultuur. Een reactie online inschatten is helemaal lastig.

“Racisme herken je vaak makkelijker bij een ander dan bij jezelf.” Hanneke Felten, onderzoeker discriminatie

Een oefening om onbewust racisme bij jezelf te herkennen, is om mensen te vervangen in dezelfde situatie. "Stel je bijvoorbeeld voor dat niet Sylvana Simons, een zwarte vrouw, racisme had benoemd in De Wereld Draait Door, maar een witte man", geeft Felten als voorbeeld. "Zou je dat net zo erg hebben gevonden? Zou dan ook iedereen over hem heen zijn gevallen?"

"Het is niet makkelijk om dit soort reacties bij jezelf te herkennen", zegt Felten. "Racisme herken je vaak makkelijker bij een ander dan bij jezelf."

Er bestaan verschillende tests op internet die je kunnen vertellen of je onbewust discrimineert. "Deze tests werken met reactiesnelheid", legt Broekroelofs uit. "Daardoor kun je geen sociaal wenselijke antwoorden verzinnen. Zo kun je erachter komen hoe je er onbewust over denkt."

Een andere tip is om je te leren inleven in degenen die met racisme of discriminatie te maken hebben. Felten: "Ga boeken lezen of films kijken met ervaringsverhalen van mensen uit minderheidsgroeperingen over de discriminatie die zij meemaken. Probeer je echt in te leven en voor te stellen wat deze mensen meemaken."

Het is volgens de onderzoekers zaak om voorzichtig te zijn met het uitgebreid bevragen van mensen die misschien worden gediscrimineerd. "Dat kan heel pijnlijk zijn", zegt Felten. "Bovendien kun je niet verwachten dat mensen uit minderheidsgroeperingen jou steeds dingen gaan bijleren."

“Hoe voel jij je als je elke dag drie keer in een discriminerende situatie terechtkomt?” Hanneke Felten, onderzoeker discriminatie

Een 'herhalingsoefening' doen is ook een manier om je inzicht te geven in discriminatie en racisme. Felten: "Stel je voor dat een mogelijk discriminerende situatie je drie keer per dag, de rest van je leven en op verschillende plekken in je omgeving overkomt: in de winkel, de sportclub en op het werk. Hoe voel je je dan?"

Wanneer je wordt aangesproken op racistisch of discriminerend gedrag, kan racisme je reactie op die terechtwijzing beïnvloeden. Broekroelofs verwijst naar een wetenschappelijk onderzoek op Twitter. "Racisme door witte Twitteraars werd minder als ze werden aangesproken door witte mensen", zegt hij. "Gebeurde dat door een zwart persoon, dan had dat veel minder effect. Om die reden is het belangrijk dat juist witte mensen hun verantwoordelijkheid pakken in de aanpak van racisme en andere witte mensen aanspreken op racistisch gedrag."

Jezelf bewust worden van eigen onbewust racisme is ingewikkeld. Volgens de Movisie-onderzoekers moet je jezelf namelijk bewust gaan monitoren. "Als je vermoeid bent of een glaasje op hebt, wordt dat lastiger", zegt Felten.

"Reken het jezelf niet te zwaar aan als het misgaat. Ga ervan uit dat je fouten maakt", adviseert Broekroelofs. "Je rot voelen over een misser is soms juist goed", vult Felten aan. "De mensen die dat hebben meegemaakt, boeken de meeste vooruitgang."