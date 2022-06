Waar krijgt jouw broer of zus mee te maken als hij of zij donkerder van kleur is dan jijzelf? We gingen langs bij drie gezinnen met daarin verschillende huidskleuren. Welke vormen van racisme komen zij tegen? En hoe reageren ze daarop?

Familie Adel-Lepoutre uit Weurt Vader Tamer Adel (51), geboren in Egypte

Moeder Ilse Lepoutre (53), geboren in Nederland

Dochter Hana Adel (18), geboren in Nederland

Dochter Janna Adel (15), geboren in Nederland

V.l.n.r.: Janna, Hana, Ilse en Tamer. V.l.n.r.: Janna, Hana, Ilse en Tamer. Foto: Job van der Plicht

"Ik zat aan het einde van de coronatijd in de bus. Het was de laatste dag dat je een mondkapje moest dragen", vertelt Janna, die meer op haar vader lijkt en een hoofddoek draagt.

"Ik was de enige persoon met een buitenlands uiterlijk in de bus en bijna niemand droeg nog een mondkapje. Toen ik besloot het kapje ook af te zetten sprak de buschauffeur me er door de microfoon direct op aan. Hij zei: 'Mevrouw met de hoofddoek, doe uw masker op!' Terwijl hij over de rest van de bus niks had gezegd", vertelt ze.

Janna was onderweg naar school, maar stapte bij de volgende halte uit. "Ik was er zo van ontdaan. Het verpestte mijn hele week."

Haar moeder Ilse diende een klacht in bij het vervoersbedrijf. Daarop liet het bedrijf weten dat het de buschauffeur erop heeft aangesproken.

“Toen we jonger waren, ging ik mijn zus wel eens expres uitschelden in de supermarkt.” Hana Adel

Het zijn gebeurtenissen die Janna ontzettend veel pijn doen. Al maakt ze soms ook grapjes met haar zus over het verschil in uiterlijk. "Toen we jonger waren, ging ik haar wel eens expres uitschelden in de supermarkt", lacht Hana, die wit is en blond haar heeft, al heeft ze dat nu donker geverfd. "Dan riep ik dingen als: ga terug naar je eigen land! Mensen reageerden er meestal niet op, omdat ze door onze leeftijd wel zagen dat het niet serieus was."

In Nederland is Janna de enige van het gezin die last heeft van racistische of discriminerende opmerkingen. Al hoort Hana wel veel van dat soort opmerkingen over anderen. "Omdat ik er niet buitenlands uit zie, denken mensen dat makkelijker te kunnen doen. Ik zeg dan vaak: doe even normaal. Maar ik kan ook niet altijd ingrijpen."

Als het gezin Adel-Lepoutre in Egypte is, is het vaak andersom. Dan wordt Hana als enige gezien als toerist en krijgt ze een voorkeursbehandeling. Het is een van de redenen dat ze haar haar donkerder heeft geverfd.

"Soms zou ik dan wel met haar willen ruilen", bekent Janna. "Ze lijkt dan toch een soort golden child. Maar uiteindelijk ben ik trots op mijn cultuur en hoe ik eruitzie."

Familie Struijk* uit Ede Moeder Daphne (54), geboren in Nederland

Vader Jos (56), geboren in Nederland

Zoon Yoeri (21), geboren in Nederland

Dochter Maya (16), geboren in China

*Struijk is een gefingeerde naam. De echte naam is bij de redactie bekend.

V.l.n.r: Jos, Maya, Yoeri, Daphne. V.l.n.r: Jos, Maya, Yoeri, Daphne. Foto: Privéfoto

Toen Maya een tijdje terug haar fiets in het fietsenhok van school zette, riep iemand: 'Corona! Doe je mondkapje op', vertelt Maya. "Dat zei hij omdat ik uit China kom."

"Ik heb er maar zo min mogelijk aandacht aan proberen te geven en ben doorgelopen. Ik wilde diegene niet het geluk geven dat zijn opmerking effect zou hebben."

Opmerkingen over haar afkomst - Maya is als baby in China te vondeling gelegd en geadopteerd door de familie Struijk - zijn niet nieuw. Corona heeft het nieuwe voeding gegeven, maar ook daarvoor had Maya te maken met racistische opmerkingen. "Ze zeiden 'Hanky Panky Chinees' of kinderen trokken hun ogen naar buiten en noemden me poepchinees."

Ze probeert er zo min mogelijk op te reageren, "maar van binnen doet het wel pijn". Thuis praat Maya erover met haar ouders, om de opmerkingen te verwerken.

“Ze begonnen in het Engels tegen me te praten en ik praatte in het Engels terug. Op een gegeven moment praatte ik in het Nederlands terug en toen waren ze heel verbaasd.” Maya Struijk

Die gesprekken helpen, maar uiteindelijk is ze wel de enige thuis die echt weet hoe hard die opmerkingen binnenkomen. "Het is niet hetzelfde als je niet weet hoe het voelt. Maar om het gewoon te kunnen vertellen tegen mensen die ervoor openstaan is al best wel fijn", legt Maya uit.

"Als ze dat zo zegt, maakt me dat emotioneel", reageert haar vader Jos. "Dat ze daar dan toch alleen in staat. Dat grijpt me wel aan."

Wat er tegen Maya gezegd wordt vanwege haar uiterlijk doet niet altijd pijn. Soms moet ze er ook wel eens om lachen. Zoals toen ze met een vriendin, die ook uit China komt, in Utrecht liep en in het Engels werden aangesproken.

Datzelfde gebeurde toen ze een keer op Schiphol in het vliegtuig naast een ouder echtpaar kwam te zitten. "Ze begonnen in het Engels tegen me te praten en ik praatte in het Engels terug. Op een gegeven moment praatte ik in het Nederlands terug en toen waren ze heel verbaasd. Dat vond ik niet erg, want als ik alleen Engels zou kunnen spreken was het wel fijn geweest. Wat pijn doet zijn opmerkingen die echt bedoeld zijn om te kwetsen."

Familie Zaaijer uit Amsterdam David Zaaijer (21), geboren in Nederland

Timon Zaaijer (26), geboren in Nederland

Timon (l) en David (r). Timon (l) en David (r). Foto: Job van der Plicht

"De eerste keer dat ik me er bewust van was dat ik door mijn huidskleur anders word benaderd dan mijn broer, was toen ik een jaar of twaalf was", weet Timon nog. Zijn vader is in Nederland geboren en zijn moeder is half-Antilliaans.

"We waren voor mijn zus (donker haar en een huidskleur tussen die van David en Timon in, red.) in een kralenwinkel en ik werd er door de eigenaar van beschuldigd dat ik mijn zakken vol met kralen zou hebben gestopt. Dat was niet waar", gaat Timon verder.

Zijn moeder nam de kinderen direct mee uit de winkel. Ze kocht niets en zei er nooit meer te komen. "Als kind heb je dan nog niet zo goed door wat er is gebeurd", vertelt Timon.

Dat veranderde toen hij in Groningen ging studeren. Het gebeurde geregeld dat hij in de supermarkt subtiel door een bewaker werd gevolgd.

“De bovenbuurman dacht dat ik pillen had omdat ik half-Antilliaans ben en uit Slotervaart kom.” Timon Zaaijer

Ook vroeg zijn bovenbuurman een keer aan Timon of hij drugs voor hem had. Op de vraag waarom hij dat aan Timon vroeg, antwoordde de buurman: "Omdat jij half-Antilliaan bent en uit Slotervaart komt."

Timon glimlacht als hij erover vertelt. "Ik voel het wel, maar ik heb er een goed afweersysteem voor. Als je erin blijft hangen, gaat het je remmen. Je gaat dan ook telkens denken: zie je wel. Dat maakt je negatief."

David vult aan: "We doen er als gezin inmiddels lacherig over. Het is voor ons normaal geworden."

David heeft een witte huidskleur, donker haar en blauwe ogen. Hij staat geregeld naast zijn broer als ze hun bagage moeten laten controleren. Waar David zijn koffer direct terugkrijgt, wordt de bagage van Timon binnenstebuiten gekeerd. "Je bent schuldig tot bewezen is dat je onschuldig bent", noemt Timon dat.

Hij probeert er altijd maar rustig onder te blijven en beleefd te reageren. "In de hoop dat een agent, marechaussee of iemand anders een volgende keer denkt: daar moet ik toch anders mee omgaan. Beoordeel iemand op karakter en niet op uiterlijk."