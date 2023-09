Peter van der Vorst ziet The Voice niet op korte termijn terugkeren op tv

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst ziet The voice of Holland niet op korte termijn terugkeren op televisie. De talentenjacht is begin vorig jaar na berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag van de buis gehaald.

De misstanden die zich achter de schermen bij The Voice afspeelden, kwamen begin 2022 naar buiten via het programma BOOS van Tim Hofman.

Destijds werd gemeld dat het nog niet duidelijk was wat er met het programma zou gebeuren. Ruim anderhalf jaar later zegt Van der Vorst te denken dat de talentenjacht wel kan terugkeren op televisie, maar niet op korte termijn.

"Wat er gebeurd is, staat los van het format, dat nog altijd ijzersterk is. Dat hebben we ook altijd gezegd. Het ligt niet aan het programma, maar aan wat eromheen gebeurd is", zegt de programmadirecteur van RTL Nederland.

Onlangs werd bekend dat The Voice-coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd wegens seksueel wangedrag rond de opnames van de talentenjacht.