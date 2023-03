Meeste slachtoffers The Voice-schandaal hoorden nooit iets van RTL en ITV

Zender RTL en producent ITV hebben nooit contact gezocht met de meeste personen die melding deden van grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Dat meldt Sébas Diekstra, die de slachtoffers juridisch bijstaat, aan NU.nl. Hij noemt het uitblijven van dit contact "onzorgvuldig".

"Ik snap niet dat RTL en ITV niet wat actiever contact hebben gezocht. Als zender en producent hebben ze een afwachtende houding, terwijl ze toch een zeer belangrijke maatschappelijke rol hierin spelen. Ze hebben een hoop steken laten vallen in dit proces", vindt Diekstra. "Dat kweekt onbegrip: voel je dan niet dat het om de slachtoffers gaat?"

Volgens de advocaat heeft alleen oud-kandidaat Nienke Wijnhoven, die als eerste publiekelijk haar verhaal deed, een bericht gehad van RTL-directeur Sven Sauvé en programmadirecteur Peter van der Vorst. Het uitblijven van een bericht aan andere slachtoffers zorgde er volgens Diekstra voor dat sommige oud-kandidaten en werknemers niet willen meewerken aan een onderzoek in opdracht van ITV.

"Juist als je wél dat contact zoekt, erken je de vrouwen als slachtoffer en laat je zien dat je betrokken bent."

Diekstra vraagt zich af "of de wil er echt is bij RTL en ITV". Van bronnen in Hilversum hoort hij dat er mogelijk zakelijke belangen meespelen, die zwaarder wegen dan de belangen en het contact met slachtoffers.

NU.nl heeft zowel RTL als ITV om een reactie gevraagd. RTL heeft vooralsnog niet gereageerd. ITV laat weten niet in te gaan op het uitgebleven contact met de kandidaten. Wel zegt de producent "een verdere update te geven zodra dat kan".

Onderzoek The Voice geeft completer beeld van misstanden

De misstanden die zich afspeelden achter de schermen van The Voice kwamen begin 2022 naar buiten. Onderzoeksbureau Van Doorne is kort daarna door ITV gevraagd om de misstanden in kaart te brengen en breder onderzoek te doen. Aan de hand van de conclusies die worden getrokken in het rapport, kan worden vastgesteld hoe het fout heeft kunnen gaan en wordt geadviseerd wat er moet veranderen aan de werkcultuur bij The Voice.

Diekstra zegt nog geen contact te hebben gezocht met RTL en ITV. Hij wil eerst de resultaten van dit onderzoek afwachten. "Nu is er nog niets waar wij over kunnen spreken. Ik wil eerst weten wat zij als conclusies trekken uit het onderzoek. Inmiddels hebben we zo veel info verzameld, dat we eerst willen toetsen of hun bevindingen wel volledig zijn."

De slachtofferadvocaat weet nog niet wanneer het Van Doorne-onderzoek is afgerond. "Een aantal cliënten heeft een verklaring afgegeven aan het onderzoekende advocatenkantoor. Dat zal hopelijk een nog completer beeld geven van wat zich heeft afgespeeld."

Onlangs werd bekend dat Voice-coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd wegens seksueel wangedrag rond de opnames van de talentenjacht. Ook coach Marco Borsato werd aangeklaagd door een kandidaat van The Voice, maar wegens gebrek aan bewijs werd de zanger niet vervolgd in deze zaak.