Waarom duurt het Marco Borsato-onderzoek zo lang? Jullie vragen beantwoord

BOOS onthulde inmiddels ruim een jaar geleden dat er bij The voice of Holland achter de schermen van alles gebeurde. Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen en een regisseur werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar na die onthullingen bleef het grotendeels stil. We vroegen via NUjij welke vragen jullie hebben over de strafrechtelijke onderzoeken. De meestgestelde: waarom duurt het zo lang?

Wat houdt een strafrechtelijk onderzoek precies in?

Een strafrechtelijk onderzoek begint meestal met de aangifte van een slachtoffer bij de politie. De politie start vervolgens een opsporingsonderzoek onder leiding van een officier van justitie.

In dat onderzoek verzamelt de politie bewijsmateriaal. Dat zijn bijvoorbeeld de aangiftes van slachtoffers en verklaringen van getuigen. Maar ook bewijs dat wordt gevonden tijdens huiszoekingen of op een telefoon (berichten, mail, foto's en video's). Bij inbreuk op de privacy van de verdachte wordt de rechter-commissaris bij het onderzoek betrokken.

Als al het bewijsmateriaal verzameld is, wordt het beoordeeld door de officier van justitie. Die beslist of de verdachte voor de rechter komt. De officier kan ook besluiten niet te vervolgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er te weinig bewijs is tegen de verdachte of als het strafbare feit te klein is om in behandeling te nemen.

Waarom duurt het strafrechtelijk onderzoek naar Marco Borsato en Ali B zo lang?

Het Openbaar Ministerie (OM) is in april vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de vier mannen. Eind november werd bekend dat regisseur Martijn N. niet wordt vervolgd wegens onvoldoende bewijs. Het strafrechtelijk onderzoek naar de andere drie mannen loopt nog.

De duur van zo'n onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste zijn de omvang en hoe ingewikkeld een zaak is. Er moet gekeken worden hoeveel slachtoffers, verdachten en andere getuigen er zijn. Die moeten worden gehoord en als dat nodig is, gebeurt dat meerdere keren. De politie is daarbij afhankelijk van de medewerking van al die mensen.

De werkdruk is momenteel hoog bij het OM en de politie. Een woordvoerder van het OM vertelt aan NU.nl dat het daardoor langere tijd kan duren voor er antwoorden zijn. Er moet niet alleen onderzoek worden gedaan, maar reflectie op dat onderzoek en een zorgvuldige beoordeling zijn ook belangrijk. "Zorgvuldigheid blijft vooropstaan. Daar beknibbelen we niet op, hoewel we goed begrijpen dat het tijdsverloop belastend is voor alle betrokkenen."

De woordvoerder voegt daaraan toe dat de zaak rondom The Voice met prioriteit is opgepakt. Dat kwam door de landelijke aandacht en de impact die de zaak heeft op de betrokkenen.

Maar politierechercheurs werken aan meerdere zaken tegelijk. "Met name de aandacht rond The Voice en de BOOS-uitzending hebben ervoor gezorgd dat meer slachtoffers zich melden bij de politie", is te lezen in een nieuwsbericht dat de politie deze maand heeft gedeeld. "Die stijging is te verklaren doordat er meer ruimte en aandacht is gekomen om deze zedenmisdrijven bespreekbaar te maken."

Waar worden Borsato, Ali B en Rietbergen van beschuldigd?

We weten dat er minstens drie aangiftes zijn gedaan tegen Ali B. Het zou gaan om aanranding en verkrachting. Tegen Borsato is aangifte gedaan door een 22-jarige vrouw vanwege "onzedelijke betastingen", een aangifte die overigens niets met The Voice te maken heeft. Ook tegen bandleider Rietbergen ligt er in ieder geval een aangifte van aanranding.

Borsato heeft zelf ook aangifte gedaan tegen de vrouw. Volgens hem is sprake van valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht.

In welk stadium zit het onderzoek en waarom horen we daar niets over?

Dat weten we niet, omdat daar niets over naar buiten wordt gebracht. Eind vorig jaar zei een woordvoerder van het OM tegen NU.nl dat het onderzoek naar verwachting begin 2023 afgerond zou zijn.

Het OM laat nu weten dat het die verwachtingen niet heeft bijgesteld. "Het onderzoek zal niet binnen weken afgerond zijn, maar wel binnen maanden."

Hoe groot is de kans dat Borsato, Ali B en Rietbergen vervolgd zullen worden?

Het gaat om zedenzaken en die zijn om verschillende redenen complex. In die zaken is het vaak het woord van de één tegen het woord van de andere.

Het gaat daarnaast in veel gevallen om zaken die langere tijd geleden hebben plaatsgevonden. Daardoor is er geen of zeer beperkt ondersteunend bewijs. DNA-sporen zijn bijvoorbeeld al verloren gegaan.

Getuigen zijn er over het algemeen niet bij zedenzaken. Dat maakt het zeer lastig om een zedenmisdrijf te bewijzen. Dat betekent uiteraard niet dat het misdrijf zeker niet heeft plaatsgevonden.

Zijn Borsato en Ali niet al voldoende gestraft vanwege alle media-aandacht?

Het is niet gek dat er veel media-aandacht is voor de beschuldigingen aan het adres van Borsato en Ali B. Het gaat om bekende artiesten die ook nog eens verbonden zijn aan een populair televisieprogramma. Maar hoe moeilijk de media-aandacht ook is, niet alleen voor de verdachten maar voor alle betrokkenen, het vervangt de straf die een rechter kan opleggen niet.