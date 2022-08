Diverse leidinggevenden binnen Talpa wisten mogelijk al langer af van seksueel wangedrag door The voice of Holland-bandleider Jeroen Rietbergen dan John de Mol tegen BOOS liet blijken. Die conclusie trekt BOOS in de nieuwe uitzending. De Mol sprak woensdag al van een "valse beschuldiging".

In de nieuwe aflevering van BOOS worden twee leidinggevenden bij Talpa genoemd die vier meldingen van seksueel wangedrag door Rietbergen hebben ontvangen. Het is onduidelijk of zij deze meldingen hebben doorgegeven aan De Mol.

Rietbergen was de muzikaal leider van het programma The voice of Holland. Ook was hij destijds de vriend van Linda de Mol, de zus van Talpa-baas John de Mol. Die laatste erkende in een eerder gesprek met BOOS-presentator Tim Hofman dat hij op de hoogte was van één melding. Hij zei dat hij Rietbergen hierop had aangesproken.

Hofman haalt in de nieuwe uitzending een telefoongesprek aan tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie. Daarin werden deze vier meldingen besproken. Dit gesprek vond plaats na de eerste uitzending van BOOS over The Voice.

De mediatycoon liet in een verklaring woensdag al weten "verbijsterd" te zijn door de "valse beschuldigingen".

"Er zou sprake zijn van nieuwe informatie waaruit zou blijken dat John de Mol ten tijde van het eerste interview op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de heer Rietbergen", staat in de verklaring van De Mol. "De werkelijkheid is dat er op dat moment niet meer dan één concrete melding bij De Mol bekend was."

Interviews met Hofman geweigerd

Hofman laat in BOOS in het midden of De Mol niet op de hoogte was van de andere meldingen, of dat de Talpa-baas loog over wat hij wist. In de uitzending is vooral te zien hoe Hofman steeds wordt doorverwezen naar eerdere verklaringen en woordvoerders. Ook worden interviews geweigerd. Tot een concreet antwoord komt het niet.

In januari vertelden meerdere vrouwen in BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma The voice of Holland. Negentien vrouwen deden tegen Hofman hun verhaal over bandleider Rietbergen. Vijftien vrouwen spraken over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.