BOOS-presentator Tim Hofman richt zijn pijlen donderdag weer op The voice of Holland. John de Mol heeft alvast een voorproefje gegeven: hij zal Hofman niet nog een keer te woord staan. De televisieproducent zou eerder geweten hebben van de misstanden bij The Voice, maar zelf ontkent hij dat. Zijn talentenshow is sinds de eerste uitzending van BOOS omstreden.

Op 15 januari maken RTL en producent ITV bekend dat televisiehit The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden. Ze hebben een mail gekregen van BOOS, met daarin zware beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Het BNNVARA-programma deed daar sinds het voorjaar van 2021 al onderzoek naar. Een speciale uitzending wordt aangekondigd voor 20 januari.

In de tussentijd komt er al veel informatie naar buiten. Bandleider Jeroen Rietbergen blijkt een aangifte tegen zich te hebben lopen. Hij erkent zijn wangedrag en stapt direct op. Ook over The Voice-coach Ali B. en regisseur Martijn N. komen verhalen naar buiten. In de BOOS-aflevering worden die bevestigd.

De uitzending van bijna anderhalf uur (ongeveer drie keer zolang als een gemiddelde BOOS-aflevering) trekt al snel miljoenen kijkers. Naast verschillende vermeende slachtoffers die aan het woord komen, gaat Hofman ook in gesprek met John de Mol. "Ik voel me verantwoordelijk voor wat er is misgegaan buiten mijn zicht", zegt de producent, die tot eind 2019 betrokken was bij het programma.

De Mol: Slechts één keer melding gehad van een kandidate

De Mol zegt dat hij slechts één keer een melding heeft gehad van een kandidate. Zij vertelde in het voorjaar van 2019 dat zij seksueel overschrijdende appjes kreeg van Rietbergen. De bandleider zou hiervoor een waarschuwing hebben gekregen.

Na afloop van de uitzending krijgt de mediamagnaat kritiek. Hij zou niet begrijpen waarom slachtoffers zich niet hebben gemeld. "Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte", zegt De Mol in BOOS. "Ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen."

Kort na de uitzending reageren vrouwelijke medewerkers van Talpa woest in een anonieme brief. De Mol trekt daarop zijn uitspraken recht. "Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen."

Toch is daarna zeker niet alles opgelost. In mei spreekt NU.nl met advocaat Sébas Diekstra. Hij vertelt dat een vrouw in 2018 al melding maakte van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is dus een jaar eerder dan De Mol zelf aankaartte. Talpa laat daarop weten verbaasd te zijn. "Zolang niet duidelijk is wat precies de klacht is, waar en wanneer dat heeft plaatsgevonden en aan wie dit destijds in 2018 is gemeld, kunnen wij hier onmogelijk op reageren. Eén ding is zeker: dit heeft de directie nooit bereikt."

De uitzending van BOOS leidt tot diverse aangiftes tegen Rietbergen, Martijn N. en Ali B. Marco Borsato wordt in de online serie ook genoemd. Later wordt er aangifte tegen hem gedaan, maar die aangifte staat los van BOOS.

'Geen concreet bewijs geleverd'

De Mol laat woensdag weten niet mee te werken aan de nieuwe uitzending van BOOS. Er zou een gesprek in het geheim zijn opgenomen tussen een anonieme persoon en een vertrouwenspersoon van ITV. "De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd", verklaart de mediatycoon. "Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren."

Volgens De Mol zou er geen concreet bewijs zijn geleverd voor de beschuldiging dat hij van meer meldingen op de hoogte is. "Wij hebben - gezien het belang van vertrouwelijkheid voor de rol van een vertrouwenspersoon - ernstige bedenkingen bij deze gang van zaken. De appjes die wij ingezien hebben, geven ook geen nieuwe informatie. Al met al is er geen enkele concrete onderbouwing van de beschuldiging."