Slachtofferhulp Nederland roept slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland op zich te melden. De organisatie laat aan NU.nl weten bang te zijn dat met het wegvallen van het meldpunt van advocatenkantoor Van Doorne, mensen denken nergens meer terecht te kunnen.

Woensdag 15 juni sloot het advocatenkantoor de zogenoemde Van Doorne SpeakUp-line en kunnen enkel mensen die al zich eerder hebben gemeld nog tot 29 juni gebruikmaken van het platform. Reden is dat het onderzoek in een nieuwe fase is aanbeland.

Van Doorne doet in opdracht van The Voice-producent ITV onderzoek naar deze meldingen. ITV zegt dat mensen nog steeds contact kunnen opnemen met het onderzoeksteam, maar toch voelt Slachtofferhulp zich genoodzaakt zich uit te spreken.

Direct betrokkenen zeggen namelijk uit eerste hand te weten dat meerdere slachtoffers zich nog altijd niet hebben gemeld. Slachtofferhulp zegt deze mensen, die twijfelen over het melden of aangeven van grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice, op meerdere vlakken te kunnen ondersteunen. Dit hoeft niet altijd te resulteren in een melding of aangifte bij de politie.

Bestuursvoorzitter Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland benadrukt dat goede ondersteuning belangrijk is. "Er mag geen slachtoffer in de kou blijven staan", aldus Jansen. "Elk slachtoffer moet daarbij eigen keuzes maken, maar we weten dat contact met bijvoorbeeld lotgenoten zorgt voor (h)erkenning, en dat zorgt voor herstel."

Sprake van wantrouwen richting ITV

Niet elk slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag voelt de behoefte zich te melden, maar volgens Sébas Diekstra spelen ook andere factoren een rol. De advocaat, die meerdere vrouwen bijstaat van wie er een aantal aangifte hebben gedaan, zegt dat er wantrouwen is richting ITV, de opdrachtgever van Van Doorne.

Da advocaat vertelde eerder dat ITV al langer wist van de misstanden binnen het programma, terwijl het bedrijf zelf zei nooit van iets geweten te hebben. "Het is belangrijk dat slachtoffers weten dat er meerdere plekken zijn waar zij zich veilig kunnen melden en waar ook specialistische hulp voor hen beschikbaar is", vult de raadsman aan.

In april van dit jaar liet het Openbaar Ministerie weten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar vier verdachten in de zaak rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Het gaat in ieder geval om Ali B, Jeroen Rietbergen en Martijn N., tegen wie eerder aangifte is gedaan.