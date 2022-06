BOOS heeft donderdag de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Het YouTube-programma ontving de prijs voor de uitzending over onthullingen van seksueel wangedrag achter de schermen bij The voice of Holland.

Presentator Tim Hofman en eindredacteur Marije de Roode namen de prijs in ontvangst. Volgens de jury had een programma zelden zo'n "kolossale impact" als de BOOS-aflevering over The Voice.

Hofman zei de prijs met "gepaste nederigheid" in ontvangst te nemen. "En namens de mensen die in onze uitzending spraken: dank als je wilde luisteren."

De uitzending verscheen op 20 januari op YouTube en trok binnen enkele uren miljoenen kijkers. Al voordat de uitzending online kwam, haalde RTL The Voice van de buis. De uitzending zette een enorme maatschappelijke discussie over seksueel wangedrag in gang.

Andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf waren de dramaserie Het jaar van Fortuyn en de documentaire Mijn vader de gelukszoeker.

Zilveren Reissmicrofoon naar Bureau Buitenland

De Zilveren Reissmicrofoon ging naar NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland, gepresenteerd door Tim de Wit en Sophie Derkzen. "Het programma laat ons horen dat de wereld veel groter is dan wij in het Westen vaak denken", aldus de jury. "De werkelijkheid is zoveel gelaagder en genuanceerder dan het harde nieuws ons vaak doet geloven."

Een Ere Zilveren Nipkowschijf is toegekend aan Paul Witteman. Hans Hogendoorn, de 'stem van NPO Radio 1' die recent na vier decennia afscheid nam, kreeg de Ere Zilveren Reissmicrofoon. De winnaars werden bekendgemaakt op een bijeenkomst in Beeld & Geluid in Hilversum.