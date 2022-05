Een vrouw zegt al in 2018 melding te hebben gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland, bevestigt advocaat Sébas Diekstra aan NU.nl. Dat is zeer opmerkelijk, omdat John de Mol altijd heeft gezegd dat hij pas in april 2019 werd ingelicht over misstanden bij het programma.

Diekstra wil nog niet zeggen wie zich schuldig zou hebben gemaakt aan het grensoverschrijdende gedrag en bij wie de vrouw dit heeft gemeld. Hij kan alleen kwijt dat de vrouw de klacht heeft ingediend bij iemand van de productie van De Mols mediabedrijf Talpa.

Het is onduidelijk of diegene binnen Talpa dit heeft doorgegeven aan De Mol, of dat de mediamagnaat begin dit jaar loog. In de BOOS-uitzending waarin de misstanden aan het licht kwamen, beweerde hij pas in april 2019 op de hoogte te zijn gebracht van vermeend seksueel wangedrag bij de talentenjacht. De Mol was tot en met 2019 verantwoordelijk voor het tv-programma.

Volgens Diekstra kreeg de vrouw na haar klacht te horen dat zij "de zoveelste was in twee jaar tijd". De raadsman laat weten dat hij de vrouw bijstaat en dat zij zich nog beraadt over het doen van aangifte.

De melding van de vrouw is volgens de advocaat "kennelijk begraven, zonder het adequaat op te pakken". Hetzelfde lijkt te zijn gebeurd met de melding over het seksueel grensoverschrijdende gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen in april 2019.

De Mol kreeg dit namelijk te horen in het bijzijn van Rick Brug, die destijds bij hem in dienst was en nu werkzaam is voor ITV. "Het persbericht dat ITV van niets wist, klopt dus niet", aldus Diekstra. De productiemaatschappij liet hierop weten dat door het zelf ingeschakelde advocatenkantoor Van Doorne ook wordt onderzocht of mensen binnen ITV al langer op de hoogte waren.

NU.nl is in afwachting van een reactie van Talpa.

OM heeft strafrechtelijk onderzoek ingesteld

Inmiddels liggen er zes aangiften bij de politie tegen in ieder geval Rietbergen, coach Ali B en The Voice-regisseur Martijn N. In april van dit jaar liet het Openbaar Ministerie (OM) weten dat het een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar vier verdachten.

Het OM zei dat het verwacht dat dit onderzoek "geruime tijd" gaat duren. Na het onderzoek zal worden besloten of er voldoende bewijs is om de verdachten te vervolgen.