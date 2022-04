Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar vier verdachten in de zaak rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Het gaat in ieder geval om Ali B, Jeroen Rietbergen en Martijn N., tegen wie eerder aangifte is gedaan.

Na het onderzoeken en beoordelen van de vijf aangiftes in de zaak is verder onderzoek naar de verdachten nodig, meldt het OM maandag. Of Marco Borsato - die in het programma BOOS ook van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd - de vierde verdachte is, is niet bevestigd.

Tegen Borsato werd eind vorig jaar aangifte gedaan, maar die staat los van The voice of Holland. De advocaten van de zanger zeiden eerder dit jaar nog dat er tegen hem geen aangifte is gedaan in de zaak rondom The Voice.

158 Dit zijn de aanklachten over misstanden bij The Voice

Het parket Noord-Holland is begonnen met een onderzoek naar een aangifte die vlak voor de BOOS-uitzending over The Voice is gedaan. In de uitzending, die op 20 januari online kwam, is te zien dat een vrouw aangifte doet van verkrachting tegen coach Ali B. Het OM behandelt dit als een verdenking die losstaat van het programma.

Ook buigt het parket zich over twee andere aangiftes tegen Ali B. Een van deze twee was nog niet bekendgemaakt. Het gaat hier om een aangifte wegens aanranding. De zaken tegen de overige drie verdachten, onder wie in ieder geval bandleider Rietbergen en regisseur Martijn N., worden onderzocht door de officier van justitie in Midden-Nederland.

OM verwacht dat onderzoek 'geruime tijd' gaat duren

De medewerkers van The voice of Holland tegen wie aangifte is gedaan, worden in het onderzoek nu officieel aangemerkt als verdachten. Ze zullen worden gehoord in het onderzoek, evenals getuigen. Het OM zegt te verwachten dat dit onderzoek "geruime tijd" gaat duren. Na het onderzoek zal worden besloten of er voldoende bewijs is om de verdachten te vervolgen.

Advocaat Sébas Diekstra, die vier oud-kandidaten van The Voice bijstaat, meldt in een reactie opgelucht te zijn dat er nu een beslissing is genomen over het vervolg in de zaak. "Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aangiftes van cliënten is de enige juiste beslissing en doet recht aan wat ze is overkomen."

De raadsman spreekt ook de hoop uit dat slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan dit nu wel gaan doen, omdat ze zien dat er een gedegen onderzoek volgt.