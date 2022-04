Ali B heeft zaterdag gereageerd op insinuaties van Ellen ten Damme in het televisieprogramma De Geknipte Gast. De zangeres zei tegen presentator Özcan Akyol dat ze "een zelfde ervaring" als deelnemers van The voice of Holland heeft. Volgens de rapper en oud-coach van de talentenjacht klopt dat niet.

"Wat een vrolijke, onschuldige flirt was, wordt nu acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid", schrijft Ali B in een verklaring op Instagram.

"Deze vage beschuldiging leidt in de media meteen tot reacties. Maar wat er nu nu beweerd wordt, klopt gewoon niet", schrijft hij verder. De rapper beweert dat hij en Ten Damme acht jaar geleden, in 2014, "geflirt en gezoend" hebben. "Meer was het niet", schrijft hij. "We schreven daarna een mooi, persoonlijk en kwetsbaar liedje en maakten een videoclip."

In de jaren erna zouden de zangeres en hij een goede band hebben onderhouden. Ali B schrijft dat hij in 2018 door Ten Damme persoonlijk was gevraagd om naar haar show in Koninklijk Theater Carré te komen en in 2020 zou ze hem hebben gevraagd naar haar kleedkamer te komen, waar ze vervolgens "een uur lang met elkaar lachten, knuffelden en goede gesprekken hadden".

Ali B zegt Ten Damme te hebben gebeld voor uitleg, maar hij kreeg geen reactie.

Ook Bart Swier, de advocaat van Ali B, heeft gereageerd. "Wie werkelijk meent een terecht verwijt te hebben, die meldt zich niet in een talkshow, maar bij justitie. Die doet daar dan onderzoek naar. Ten Damme noemt het zelf middeleeuws om iemand publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en dat is exact wat ze nu heeft gedaan", schrijft hij in een verklaring.

Ten Damme noemde geen namen

De 54-jarige Ten Damme deed vrijdag in De Geknipte Gast enkele insinuaties over Ali B. Ze zei een "zelfde ervaring" te hebben als deelnemers van The Voice, maar noemde geen namen. Wel zei ze binnenkort juridische stappen te gaan zetten.

"Ik vind het niet chic om in de media mensen aan de schandpaal te nagelen en als bekend persoon heb je daar denk ik alleen maar last van", zei de artieste over die keuze. "Ik vind dit gewoon niet het medium om over dit soort dingen te praten, dus ik ben daar heel voorzichtig mee. Als ik het doe, moet het via de officiële justitiële weg. Dat is de enige manier."

Ali B wordt door meerdere oud-deelnemers van The Voice beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De misstanden bij de talentenjacht kwamen aan in het licht in het online programma BOOS.