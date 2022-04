Ellen ten Damme heeft een jaar of tien geleden "een zelfde ervaring" gehad als de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. De zangeres noemde in De Geknipte Gast van Özcan Akyol geen namen, maar gaat binnenkort juridische stappen nemen. Volgens het AD doet ze dat tegen The Voice-coach Ali B.

Ali B raakte begin dit jaar in opspraak nadat meerdere oud-deelnemers van The Voice hem beschuldigden van seksueel wangedrag.

Ten Damme noemt dus vooralsnog geen namen. "Ik vind het niet chic om in de media mensen aan de schandpaal te nagelen en als bekend persoon heb je daar denk ik alleen maar last van", zei de artieste over die keuze.

"Ik vind dit gewoon niet het medium om over dit soort dingen te praten, dus ik ben daar heel voorzichtig mee. Als ik het doe, moet het via de officiële justitiële weg. Dat is de enige manier."

De zangeres sprak niet over wat er precies met haar is gebeurd, maar wel over haar twijfel om er iets mee te doen. "Uiteindelijk hoop je zelf zo min mogelijk last te hebben. Het is het me niet waard om nog meer last te hebben dan je al had, dus dat is een overweging waard."

Incident vond mogelijk plaats tijdens tv-opnames in Marokko

Volgens het AD vond er acht jaar geleden een incident plaats tussen Ali B en Ten Damme tijdens opnames in Marokko voor het televisieprogramma Ali B en de Muziekkaravaan, waar de 54-jarige zangeres aan meedeed.

De krant baseert zich ook op uitspraken van Ten Damme in de podcast Aan de keukentafel met drummer Sietse Huisman. Ten Damme zou in de podcast hebben gezegd dat ze een verhaal over Ali B had.

"Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over."

De betreffende uitlatingen zijn uit de aflevering van de podcast geknipt, maar nog wel in handen van het AD. Ten Damme zou nu alsnog naar buiten willen treden met haar verhaal "om die vrouwen van The Voice te steunen".