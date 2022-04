Sinds de onthullingen over ongewenst gedrag bij The voice of Holland in januari heeft Mores 120 meldingen ontvangen, zei voorzitter Janke Dekker dinsdag in de talkshow Jinek. Het ging om ernstigere kwesties dan gebruikelijk, aldus het meldpunt.

Doorgaans gaan vijftien van elke honderd meldingen "richting strafrecht", zei de Mores-voorzitter. Na de BOOS-uitzending van eind januari over de misstanden bij The Voice, was de helft van de meldingen over grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk vervolgbaar; eerder was dat ongeveer 15 procent.

Slachtoffers zien dat er weinig gebeurt met aangiften bij de politie. "Van alle zedenzaken wordt 80 procent uiteindelijk geseponeerd", constateert Dekker. "Er komen maar weinig zaken voor de rechter. Het gaat om waarheidsvinding, en zolang er geen bewijs van geweld is, is het bewijzen van een zaak heel lastig."

De situatie bij The Voice en andere programma's is echter anders, omdat een werkgever een wettelijke verplichting moet nakomen, benadrukt de voorzitter van het meldpunt. "Een werkgever moet een veilige werkomgeving voor iedereen creëren. Daar kan en moet je een werkgever op aanspreken."

In de nasleep van de onthullingen over The Voice ontving het meldpunt veel reacties van mensen buiten de creatieve sector die wilden weten waar zij ongewenst gedrag kunnen melden. "Van de luchtvaart tot de advocatuur - dit probleem gaat echt niet alleen over de mediasector", aldus Dekker.