Anouk heeft niemand van The voice of Holland meer gesproken over de misstanden achter de schermen bij het programma sinds die eerder dit jaar aan het licht kwamen. Dat vertelde de zangeres maandag in een interview met De Coen en Sander Show op Radio 538. Ze noemt het gebrek aan communicatie alarmerend.

Op de vraag of Anouk ooit nog eens terug zou keren als jurylid bij een programma als The Voice, moest ze het antwoord schuldig blijven. "Ik weet niet of ik weer mee zou willen werken. Er zal wel eerst een flinke bezem door die toko moeten worden gehaald. Maar het feit dat ik nog niks heb gehoord, voorspelt ook niet veel goeds", aldus de zangeres.

Volgens Anouk zal er eerst goed gepraat moeten worden met iedereen om te kijken of en hoe het beter kan. Dat dit tot op heden nog niet is gebeurd, is volgens het jurylid al een teken aan de wand. "Dat er niemand op de hoogte wordt gehouden en dat er niet meer gesproken wordt, vind ik al een red flag. Want als er niet wordt gepraat, krijg je ook niks beters."

'RTL-directeur noemde me een backstabber'

Het laatste contact dat de zangeres had, was met RTL-directeur Peter van der Vorst. Die hing volgens Anouk "als een gillend speenvarken" aan de lijn nadat zij in januari op Instagram had gezegd dat ze niks meer met het programma te maken wilde hebben.

Hij zou Anouk "een backstabber" hebben genoemd en haar hebben gezegd dat ze er samen uit moesten komen omwille van "de goede band" die ze hadden. "Maar die hebben we helemaal niet. Ik heb die man drie keer gezien. We hebben gewoon een zakelijke afspraak", zei de zangeres.

"Dat vond ik een beetje vreemd", vervolgde Anouk. "Ik zei: 'Gast, houd gewoon je waffel dicht. Je kan beter beginnen tegen die gasten die hun lul niet in hun broek kunnen houden en niet tegen mij.' En daarna heb ik nooit meer iemand gesproken."