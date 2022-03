Drie vermeende slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The voice of Holland zeggen in gesprek met NU.nl uit de eerste hand vernomen te hebben dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Deze vrouwen zouden zich om verschillende redenen niet willen melden bij de politie. Het leidt tot zorgen over de kracht van hun eigen verhaal. "Wat als ik niet word geloofd?"

Advocaat Sébas Diekstra bevestigt dat er op de achtergrond meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met personen die uiteindelijk besloten niet naar de politie te stappen met hun verhaal. De raadsman staat op dit moment vijf vrouwen bij die wel melding hebben gemaakt of aangifte hebben gedaan. "Mogelijk zullen de komende tijd ook nog andere vrouwen naar voren stappen om hun verhaal te doen", aldus de raadsman.

De drie kandidaten spreken tegenover NU.nl van een onzekere tijd. Ze hadden op meer aangiften gehoopt en uiten hun zorgen. Ze zijn bang dat hun verhaal niet overtuigend genoeg is, mocht het tot een rechtszaak komen. Omdat ze zijn geschrokken van de victim blaming richting de vrouwen die zich openlijk uitspraken over wat hen is overkomen, doen zij hun verhaal anoniem.

De ervaringen van andere slachtoffers kunnen hun verhaal versterken en laten zien dat er sprake was een patroon, vertellen ze. En dat er meer slachtoffers zijn, weten ze uit persoonlijke verhalen.

Na de BOOS-uitzending van begin dit jaar over de vermeende misstanden bij The Voice zochten de vrouwen en andere oud-kandidaten elkaar op en deelden ze hun ervaringen. Met seksueel getinte opmerkingen en berichten, maar ook met ongewenste aanrakingen en zoenen door mensen bij het programma. De namen zijn bij NU.nl bekend.

Deze vrouwen hebben er bewust voor gekozen niet met hun verhaal naar buiten te treden. Er is angst om uit de anonimiteit te treden, vertellen de kandidaten over hun overwegingen. Anderen zeggen het een plekje te hebben gegeven. Er is begrip, maar ook onzekerheid. "Straks zit ik daar in mijn eentje en word ik niet geloofd."

BOOS als aanjager van meldingen over misbruik

Uit de gesprekken die NU.nl voerde met drie kandidaten komt een beeld naar voren van vrouwen die zich niet durfden uit te spreken als hun grenzen werden overschreden. Als ze dat wel deden, werd het weggelachen. De druk van het programma en de angst om eruit te vliegen als men niet in de pas liep, leidde tot een zwijgzame houding. Die werd nog eens extra versterkt door het zwijgcontract - ingezien door NU.nl - waarin duidelijk werd dat elke uiting naar buiten toe zware boetes zou opleveren.

Dit stilzwijgen werd doorbroken door BOOS. Dat programma diende begin dit jaar als katalysator voor vrouwen die naar voren traden met hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice.

Inmiddels liggen er zeker 5 aangiften tegen en 21 meldingen over bandleider Jeroen Rietbergen, coach Ali B en regisseur Martijn N. Een aangifte tegen Marco Borsato staat los van het onderzoek naar The Voice. Of de beschuldigingen op waarheid berusten, of er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar gedrag en of dat moet leiden tot vervolging, is onderwerp van onderzoek bij het Openbaar Ministerie (OM).

Vrouwen schrikken van victim blaming

Ook de drie vrouwen met wie NU.nl sprak, stapten naar de politie. In een persoonlijk verhaal vertellen ze over wat hen is overkomen, dat ze zich nooit veilig genoeg gevoeld hebben om dat met iemand op de vloer van de studio te delen. De vrouwen vertellen hun ervaringen afzonderlijk van elkaar. Ze zijn niet op de hoogte van elkaars verhaal.

"Je voelt je heel erg kwetsbaar", aldus een van de kandidaten, verwijzend naar de grootte van het programma. Alle drie de vrouwen vertellen dat ze naar hun gevoel werden geleefd - dat het programma ideale kandidaten leek te creëren, maar daarbij de personen uit het oog verloor.

En in die omgeving vonden zij het lastig om zich uit te spreken. Een kus op de mond werd door een kandidate geaccepteerd met de gedachte: het zal er wel bij horen. Een andere kandidate vertelt dat haar opmerking dat de nadruk wel heel erg op haar uiterlijk werd gelegd en niet op haar zang werd weggelachen.

Het gebeurde volgens diezelfde vrouw binnen een sfeer waarin het normaal was om seksueel getinte opmerkingen te maken. Van een visagiste kreeg ze te horen dat ze geen rode lippenstift op moest doen, omdat dit zou werken als een rode lap op een stier. Die opmerking beschouwt ze achteraf als een waarschuwing.

NU.nl heeft ook een appconversatie ingezien waarin een kandidate een medekandidate op het hart drukt goed op te letten bij contact met iemand binnen The Voice.

Toen een andere kandidate zich na een seksueel getinte opmerking wel uitsprak tegen Rietbergen, kreeg ze de vraag of ze wel wist wie hij was. De andere mannen die aanwezig waren zwegen, vertelt ze.

Niet iedereen wist van vertrouwenspersonen

Voordat er überhaupt een stoel kan draaien tijdens de liveshow, is er al een heel traject van voorrondes geweest. De vrouwen zijn ervan overtuigd dat niet alleen zang, maar ook persoonlijke voorkeuren bepaalden wie naar de volgende ronde mocht. Het creëerde een gevoel van afhankelijkheid, en mogelijk ook de veronderstelde cultuur waarin machtsmisbruik goed kan gedijen.

De vrouwen leefden met de gedachte dat ze iedereen te vriend moesten houden. Volgens een van de kandidaten werd ook hardop uitgesproken dat hun deelname aan The Voice op elk gewenst moment beëindigd kon worden. En dat bij een al jaren toonaangevend programma dat hun de kans op de zo gewenste muzikale carrière bood.

Van de drie vrouwen zeggen er twee nooit op een vertrouwenspersoon te zijn gewezen. Zij betwijfelen of die er überhaupt wel was. De derde kandidate zegt dat er in haar deelnamejaar wel een vertrouwenspersoon was. Ze heeft nooit naar hem durven toestappen.

Vraag is of er sprake was van machtscultuur

Of de verhalen van deze vrouwen kenmerkend zijn voor een machtscultuur binnen The Voice, is moeilijk te zeggen. Na de uitzending van BOOS meldden zich meer vrouwen die zeggen hetzelfde te hebben meegemaakt. Ze spreken over machtsmisbruik. Daartegenover staan weer anderen die zeggen met een goed gevoel terug te kijken op hun tijd in de studio's in Hilversum. Mensen die werkzaam zijn bij het programma, zoals John de Mol, zeggen nooit iets van dit alles mee te hebben gekregen.

ITV, de producent van het programma, hoopt met een onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne inzicht te krijgen in wat zich heeft afgespeeld bij The Voice. Onlangs liet het weten vooruitgang te boeken, maar critici plaatsen vraagtekens bij de onafhankelijkheid van dit onderzoek.

Kan een advocatenkantoor kritisch en onafhankelijk onderzoek doen naar een programma als het de belangen moet dienen van ITV (een bedrijf dat bij een bepaalde uitkomst een claim zou kunnen indienen bij Talpa of De Mol)? Volgens verschillende advocaten is dit niet het geval. De VVD stelde hier Kamervragen over.

ITV is gevraagd naar de aanwezigheid van vertrouwenspersonen en de onafhankelijkheid van het onderzoek. NU.nl is nog in afwachting van een antwoord.