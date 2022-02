Het extern onderzoek dat advocatenkantoor Van Doorne doet naar de misstanden rond The voice of Holland is nog steeds bezig, laat producent ITV Studios maandag weten. Ze hebben al veel mensen gesproken en bouwen een gedetailleerd beeld op van de cultuur rond The Voice en wat er is gebeurd.

"Wij blijven ons ervoor inzetten dat ieders stem wordt gehoord en dat iedereen die verantwoordelijk is voor ongepast gedrag, wordt geïdentificeerd", laat het bureau weten.

Ook moedigen ze mensen met informatie aan zich bij hen te melden. "Gezien de aard van het vermeende gedrag dat wij Van Doorne hebben gevraagd te onderzoeken, is het van vitaal belang dat elke getuige zich uitspreekt en dat elk slachtoffer wordt gehoord, zodat wij kunnen helpen een omgeving te creëren waarin dit niet meer gebeurt."

Als er uit de gesprekken blijkt dat er sprake is van een strafbaar feit, dan zal Van Doorne de melder aanraden om aangifte te doen. Vervolgens besluit de officier van justitie om wel of niet een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

De politie heeft naar aanleiding van de BOOS-uitzending van Tim Hofman over The voice of Holland inmiddels vijf aangiften ontvangen en nog eens twintig meldingen gekregen over onder meer aanranding en verkrachting.

Tegen coach Ali B zijn twee aangiftes gedaan, tegen bandleider Jeroen Rietbergen één aangifte en er staan er twee tegen regisseur Martijn N.