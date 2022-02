Waylon reageerde vrijdagavond in de RTL 4-talkshow BEAU geëmotioneerd op de misstanden bij The voice of Holland. De zichtbaar aangeslagen coach van het entertainmentprogramma schoot vol toen hij vertelde dat hij niet schuldig is maar zich wel schuldig voelt over het seksueel grensoverschrijdende gedrag en machtsmisbruik achter de schermen.

"Ik loop daar zes jaar rond. Ik heb nooit iets gezien of gemerkt, en dat neem ik mezelf bijna kwalijk", zei Waylon tegen presentator Beau van Erven Dorens.

"Ik ben niet schuldig, maar op het moment dat zoiets gebeurt, voel je je er wel schuldig over dat je blijkbaar niet in staat bent geweest om je eigen kandidaten - want er zijn ook mensen uit mijn teams met wie wat gebeurd is - een veilige plek te geven. Dat neem ik mezelf wel kwalijk."

Waylon liet ook weten dat iedereen bij The voice of Holland - van de mensen van de make-up tot de muzikaal leider - zich moet realiseren dat ze een machtspositie hebben.

"Voor iedereen die de deur van The Voice binnenkomt, heb jij een machtspositie. En dan heb je een verantwoording en heb je met je poten te allen tijde af te blijven van iedereen. Ook met je woorden moet je op normale manier met je werk omgaan. Dat heb ik altijd gedaan. En daarom doet het extra pijn."

Waylon zat vrijdag bij BEAU aan tafel met twee deelnemers van het laatste, stopgezette seizoen van The Voice. Hij wil proberen deze mensen zonder het programma verder te helpen in de muziek.